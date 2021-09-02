В больнице Кривого Рога установили кислородный генератор для борьбы с коронавирусом

Кислородный генератор / фото: 0564

Коронавирус продолжает атаковать Украину. Ингулецкий ГОК, который входит в группу Метинвест, помог больнице Кривого Рога и направил 650 тысяч гривен на установку кислородного генератора в горбольнице №17.

В больнице №17 обслуживается около 80 тысяч пациентов - жителей Ингульца, Карповской и Широковской громад.

С началом пандемии COVID-19 медучреждение вошло в пятерку городских больниц, специализирующихся на оказании квалифицированной медпомощи пациентам с коронавирусом.

Гендиректор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук рассказал, что кислородный генератор был приобретен за бюджетные средства, а их предприятие взяло на себя монтаж оборудования и проведение кислородопровода.

"Теперь больница сможет оказывать качественную помощь пациентам, нуждающимся в кислородной терапии", - отметил Герасимчук.

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Так, больница получила бесперебойную подачу кислорода в операционном блоке хирургического отделения и палате интенсивной терапии.

Ранее при поддержке Ингулецкого ГОКа в городской больнице №17 капитально отремонтировали палаты нескольких отделений и приобрели современное медоборудование.

В 2020-м ИнГОК передал медучреждению четыре кислородных концентратора. "При финансовой поддержке Метинвеста отремонтировали боксы инфекционного отделения для лечения пациентов с подозрением на коронавирус и тяжелыми легочными заболеваниями", - рассказал и.о. директора Криворожской городской больницы №17 Юрий Чорновол.