В "бунтарских" Новых Санжарах зарегистрировали первый случай коронавируса

В Новых Санжарах зарегистрировали первый случай коронавируса / УНИАН

В пгт Новые Санжары (Полтавская область), который стал известен на всю страну в феврале 2020 года протестами против размещения эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского Уханя украинцев, 25 августа медики зафиксировали первый случай заражения Covid-19.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на Полтавский областной лабораторный центр.

По словам руководителя учреждения Андрея Хайлова, коронавирусом заболела пенсионерка, которая вернулась после отдыха в одном из регионов из западной Украины. Это первый случай заболевания не только в поселке, но и во всем Новосанжарском районе.

Сейчас Новые Санжары, как и все районы Полтавской области, находятся в "зеленой зоне" по уровню распространения Covid-19. В таких регионах людей Минздрав обязывает носить маски в общественных местах и соблюдать безопасную социальную дистанцию. Других, более жестких карантинных ограничений, нет.Читайте такжеКоронавирус протеста: в чем истинная причина бунта в Новых Санжарах

Напомним, 19 февраля 2020 года в Новых Санжарах прошли протесты местных жителей против размещения в местном санатории Национальной гвардии людей, которые прилетели из охваченного коронавирусом китайского мегаполиса Ухань. Новосанжарцы в течение дня блокировали трассу и въезды в медцентр, дрались с правоохранителями и забрасывали камнями автобусы с прибывшими.