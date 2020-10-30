В центре Киева джип влетел в толпу людей

В Киеве на Майдане независимости 30 октября джип влетел в толпу людей.

По последним данным, двое погибших. Видео было опубликовано в YouTube.

Очевидцы рассказывают, что автомобиль вылетел со стороны ступенек на проезжую часть, сбил женщину, мужчину и врезался в другую машину.

Свидетели утверждают, что виновник ДТП был пьян, а на месте события находятся как минимум двое пострадавших, которые не подают признаков жизни.

Водитель проехал от офиса компании 1+1 через весь Майдан по пешеходной зоне на полной скорости. Среди погибших - бабушка и еще, как минимум, двое людей. Есть также серьезно травмированные.

Виновник ДТП

Позже поступила информация тест на Драгер показав 0,00 промилле алкоголя в крови. Предполагают, что водителю за рулем стало плохо.