В центре Киева джип влетел в толпу людей

Свидетели сообщают о погибших.
В Киеве на Майдане независимости 30 октября джип влетел в толпу людей.
По последним данным, двое погибших. Видео было опубликовано в YouTube.
Очевидцы рассказывают, что автомобиль вылетел со стороны ступенек на проезжую часть, сбил женщину, мужчину и врезался в другую машину.
Свидетели утверждают, что виновник ДТП был пьян, а на месте события находятся как минимум двое пострадавших, которые не подают признаков жизни.
Водитель проехал от офиса компании 1+1 через весь Майдан по пешеходной зоне на полной скорости. Среди погибших - бабушка и еще, как минимум, двое людей. Есть также серьезно травмированные.
Позже поступила информация тест на Драгер показав 0,00 промилле алкоголя в крови. Предполагают, что водителю за рулем стало плохо.
В немецком Кемпене автомобиль въехал в толпу на тротуаре. В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере трое были травмированы.
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