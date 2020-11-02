В центре Киева мужчина захватил ресторан: чем угрожает

Новости Киева - захват ресторана на Печерске: что известно / УНИАН

Новости Киева сегодня тревожные: в полицию поступил сигнал, что на Печерске захватили ресторан, какой-то неизвестный мужчина угрожает его взорвать.

Как выяснили журналисты, речь идет о вареничной "Катюша" по адресу бульвар Леси Украинка, 24. Но официального подтверждения этих данных пока нет.

"Поступила информация о том, что неизвестный угрожал взорвать ресторан. На место выехала патрульная полиция, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Сообщение такое поступило, сейчас эта информация проверяется", – цитирует Общественное пресс-секретаря Печерского управления Оксану Тищенко.

В самом заведении комментировать информация отказываются, но столик там сейчас забронировать нельзя.

Другие подробности о захвате ресторана в Киеве в полиции пообещали сообщить позднее.

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