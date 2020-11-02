В центре Киева мужчина захватил ресторан: чем угрожает

На место выехали правоохранители.
Новости Киева сегодня тревожные: в полицию поступил сигнал, что на Печерске захватили ресторан, какой-то неизвестный мужчина угрожает его взорвать.
Как выяснили журналисты, речь идет о вареничной "Катюша" по адресу бульвар Леси Украинка, 24. Но официального подтверждения этих данных пока нет.
"Поступила информация о том, что неизвестный угрожал взорвать ресторан. На место выехала патрульная полиция, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Сообщение такое поступило, сейчас эта информация проверяется", – цитирует Общественное пресс-секретаря Печерского управления Оксану Тищенко.
В самом заведении комментировать информация отказываются, но столик там сейчас забронировать нельзя.
Другие подробности о захвате ресторана в Киеве в полиции пообещали сообщить позднее.
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