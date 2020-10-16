"В цирке больше не смеюсь": в Сети отреагировали на резонансный опрос Зеленского

Зеленский инициировал проведение опроса в день местных выборов в Украине 25 октября / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября озвучил все три вопроса, которые должны быть заданы украинцам в рамках всеукраинского опроса в день местных выборов. Блогеры и журналисты со скепсисом отреагировали на идею главы государства – они считают, что у президента занимаются пиаром, а не решением реальных проблем украинцев.

В частности, журналист Вячеслав Чечило акцентировал внимание на вопросе по поводу гарантий Украине в рамках Будапештсткого меморандума. По его мнению, нет никакой пользы в практическом рассмотрении этого аспекта.

"Будапештский меморандум – как золото Полуботка. Греет душу, но на практике абсолютно бесполезно", - полагает он.

Блогер утверждает, что идея опроса Зеленского в целом не имеет смысла и ориентирована на пиар.Читайте такжеТупая манипуляция: что не так с Зе-опросом

"Как и большинство того, что происходит в украинской политике, опрос – хайп, визг и смех, ничего больше. Зачем его вообще придумали? Мы никогда не узнаем, что было в головах у тех, кто продал Зеленскому эту идею. А если узнаем – не поверим", - поделился мнением Чечило в Facebook.

Его коллега Светлана Крюкова отметила, вопросы от Зеленского недостаточно проработаны, а в обществе нет однозначной позиции по этому поводу. Что касается Будапештского меморандума, в случае позитивного голосования Украине это ничего не даст.

"Владимир Александрович, вам консультаций не хватало? Ну проконсультируются, в Меморандуме ж даже уровня консультаций не содержится, достаточно направить в условную Вену-Женеву главспецов МИДов стран-подписантов… И вот для этого всего стоило огород городить", - заверила журналистка в Facebook.

Кроме того, в ситуации с масштабным распространением коронавирусной эпидемии такие вопросы могут привести к новому всплеску Covid-19, считает Крюкова.

Блогер Мирослав Олешко обратил внимание на вопрос легализации марихуаны в медицинских целях. С его точки зрения, инициатива Зеленского направлена исключительно на пиар.

"Если бы Зеленский желал побороть коррупцию, и заполучить голоса молодежи - вытянуть ее на выборы, то прописал бы вопрос "вы согласны легализовать марихуану для личных целей?". Сегодня каждый студент знает, где купить травку. Сегодня в каждом общежитии и возле школ ее продают. Да что скрывать, сам Владимир Александрович с друзьями из Квартала знают, где прикупить травки. Нелегальные миллионы долларов идут в карманы бандитских группировок и нечестных ментов. И если бы Президента волновало нечто большее, кроме пиара, он бы сам лично принял столь непопулярное среди взрослого непонимающего поколения, решение", - написал он в Facebook.

Как утверждает блогер Вадим Фульмахт, проведение такого опроса – это очередная политическая технология для переключения внимания электората.Читайте такжеЗачем Зеленскому на самом деле нужен опрос

"История с "пятью вопросами Зеленского" - это другое дело. Мы увидели сами вопросы и все стало понятно. Поскольку заниматься "крепким хозяйственнизмом" в Слуге ленятся (а это традиционная повестка на местных выборах), решили переключить внимание скучающего электората на глобальные фантики. Если кому-то понравятся фантики, глядишь, заветную галочку в бюллетене поставят. Помните, у нас были веселые конкурсы и тамада полтора года назад? Так вот, они возвращаются, спешите видеть. Как будто не прошло полтора года. На этом всё", - считает он.

Фульмахт сравнил такой опрос с референдумом, проводившимся в эпоху президентства Кучмы в 2000 году.

"Что касается самих вопросов, то я помню референдум Кучмы 2000 года. Поэтому в цирке больше не смеюсь", - подчеркнул блогер.

Опрос Владимира Зеленского