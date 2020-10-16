УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"В цирке больше не смеюсь": в Сети отреагировали на резонансный опрос Зеленского

16 октября 2020, 15:27

Журналисты выразили недоумение идеей проведения опроса Зеленского и целью такого мероприятия.

Зеленский
Зеленский инициировал проведение опроса в день местных выборов в Украине 25 октября / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября озвучил все три вопроса, которые должны быть заданы украинцам в рамках всеукраинского опроса в день местных выборов. Блогеры и журналисты со скепсисом отреагировали на идею главы государства – они считают, что у президента занимаются пиаром, а не решением реальных проблем украинцев.

В частности, журналист Вячеслав Чечило акцентировал внимание на вопросе по поводу гарантий Украине в рамках Будапештсткого меморандума. По его мнению, нет никакой пользы в практическом рассмотрении этого аспекта.

"Будапештский меморандум – как золото Полуботка. Греет душу, но на практике абсолютно бесполезно", - полагает он.

Блогер утверждает, что идея опроса Зеленского в целом не имеет смысла и ориентирована на пиар.Читайте такжеТупая манипуляция: что не так с Зе-опросом

"Как и большинство того, что происходит в украинской политике, опрос – хайп, визг и смех, ничего больше. Зачем его вообще придумали? Мы никогда не узнаем, что было в головах у тех, кто продал Зеленскому эту идею. А если узнаем – не поверим", - поделился мнением Чечило в Facebook.

Его коллега Светлана Крюкова отметила, вопросы от Зеленского недостаточно проработаны, а в обществе нет однозначной позиции по этому поводу. Что касается Будапештского меморандума, в случае позитивного голосования Украине это ничего не даст.

"Владимир Александрович, вам консультаций не хватало? Ну проконсультируются, в Меморандуме ж даже уровня консультаций не содержится, достаточно направить в условную Вену-Женеву главспецов МИДов стран-подписантов… И вот для этого всего стоило огород городить", - заверила журналистка в Facebook.

Кроме того, в ситуации с масштабным распространением коронавирусной эпидемии такие вопросы могут привести к новому всплеску Covid-19, считает Крюкова.

Блогер Мирослав Олешко обратил внимание на вопрос легализации марихуаны в медицинских целях. С его точки зрения, инициатива Зеленского направлена исключительно на пиар.

"Если бы Зеленский желал побороть коррупцию, и заполучить голоса молодежи - вытянуть ее на выборы, то прописал бы вопрос "вы согласны легализовать марихуану для личных целей?". Сегодня каждый студент знает, где купить травку. Сегодня в каждом общежитии и возле школ ее продают. Да что скрывать, сам Владимир Александрович с друзьями из Квартала знают, где прикупить травки. Нелегальные миллионы долларов идут в карманы бандитских группировок и нечестных ментов. И если бы Президента волновало нечто большее, кроме пиара, он бы сам лично принял столь непопулярное среди взрослого непонимающего поколения, решение", - написал он в Facebook.

Как утверждает блогер Вадим Фульмахт, проведение такого опроса – это очередная политическая технология для переключения внимания электората.Читайте такжеЗачем Зеленскому на самом деле нужен опрос

"История с "пятью вопросами Зеленского" - это другое дело. Мы увидели сами вопросы и все стало понятно. Поскольку заниматься "крепким хозяйственнизмом" в Слуге ленятся (а это традиционная повестка на местных выборах), решили переключить внимание скучающего электората на глобальные фантики. Если кому-то понравятся фантики, глядишь, заветную галочку в бюллетене поставят. Помните, у нас были веселые конкурсы и тамада полтора года назад? Так вот, они возвращаются, спешите видеть. Как будто не прошло полтора года. На этом всё", - считает он.

Фульмахт сравнил такой опрос с референдумом, проводившимся в эпоху президентства Кучмы в 2000 году.

"Что касается самих вопросов, то я помню референдум Кучмы 2000 года. Поэтому в цирке больше не смеюсь", - подчеркнул блогер.

Опрос Владимира Зеленского

Владимир Зеленский реакция новости Украины опрос Зеленского
Сейчас вы просматриваете новость «"В цирке больше не смеюсь": в Сети отреагировали на резонансный опрос Зеленского». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:28
Асмус окрестила своих хейтеров сумасшедшими за новый скандал
15:27
"В цирке больше не смеюсь": в Сети отреагировали на резонансный опрос Зеленского Видео
15:03
"В Украину ворвется Foelke": синоптик предупредила о непогоде Видео
15:00
Укрепляет иммунитет и защищает от рака: специалисты рассказали, что может чеснок Видео
15:00
Путин поручил Лаврову оформить ядерную сделку с США Видео
Реклама
14:50
"Массово" болеют школьники и учителя: в Киеве на карантин закрыли восемь школ Видео
14:30
Хакеры обещают слить новый Watch Dogs до релиза
14:29
"Я - вторая знаменитость после Иисуса": Трамп отличился эксцентричным заявлением Видео
14:20
Кровать с жуками без матраса: украинка ужаснула хостелом во Въетнаме
14:05
Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения Видео
14:01
В Минздраве оценили шансы на открытие границ ЕС для туристов из Украины Видео
13:50
Испытание европейской вакцины от Covid-19 на украинцах: в Минздраве озвучили подробности Видео
13:21
Медик рассказал, как именно выглядит легкая форма Covid-19
12:51
Украина в зоне риска: в Минздраве предупредили об опасности из-за коронавируса Видео
12:40
Ивано-Франковск отказался останавливать транспорт и закрывать рестораны Видео
12:36
В ОП объяснили, почему хотят сократить количество нардепов Видео
12:30
У Зеленского поведали, зачем нужно легализовать каннабис
12:27
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
12:03
Первый эксклюзив PS5 получил новый трейлер - подробности Видео
11:57
Netflix ответил за педофильский фильм
Реклама
11:55
Тихановская собралась в Киев Видео
11:47
В Киеве температура упадет ниже психологической отметки Видео
11:23
"Голым пирогом на песок": Шурыгина без трусов взволновала своих поклонников
11:20
У министра Алексея Чернышева обнаружили коронавирус Видео
11:17
Украина получит вакцину против Covid-19: в Минздраве раскрыли детали Видео
11:06
Николай Тищенко пожаловался на "удар" коронавируса
10:59
Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск – Россия откликнулась Видео
10:39
Новые правила карантина: что теперь можно и нельзя в красной зоне Видео
10:39
Идеальная пара на Кохання на виживання распалась из-за 150 долларов
10:39
В январе 2021 года ежедневное число жертв Covid-19 будет выше в 4-5 раз – ВОЗ Видео
10:22
"Одежду сдуло": дочь Брежневой публично разделась
10:20
Кто и как ввозит в Украину российскую вакцину от коронавируса мнение
10:10
Николай Тищенко подхватил коронавирус – СМИ
10:00
"Денежные победы": назван счастливчик 2021 года по знаку Зодиака
09:59
Коронавирус в Украине установил новый суточный антирекорд заражений Видео
09:49
Интрига раскрыта: Зеленский раскрыл все оставшиеся вопросы на 25 октября Видео
09:46
Официально можно: ученые рассказали о пользе красного вина для здоровья Видео
09:36
В Слуге народа рассказали, кто оплатит опрос Зеленского
09:32
"Спасибо за лидерскую позицию": посол Украины объяснил, какими будут отношения с США после выборов Видео
09:15
В Киеве коронавирус убил рекордное количество больных
Реклама
09:15
Снижает давление и предотвращает инсульт: названы полезные свойства вкусного продукта Видео
09:12
Гороскоп на 16 октября для всех: порча отношений и неожиданный поворот жизни Видео
08:53
Политтехнолог спрогнозировал эффект от опроса Зеленского Видео
08:37
Гибридный договорняк: почему Россия снимает санкции с украинских компаний мнение
08:19
Вакцину против Covid-19 испытают на украинцах: где и когда Видео
08:00
Синоптик предупредил Киев об очень сильном дожде: названа дата Видео
07:36
Диагноз без теста: Степанов уточнил, как в Украине определяют коронавирус Видео
07:03
Главный инфекционист США развенчал популярный миф о коллективном иммунитете от Covid-19 Видео
06:59
Новолуние в октябре 2020: что ни в коем случае нельзя делать Видео
06:55
Тупая манипуляция: что не так с Зе-опросом мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять