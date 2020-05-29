УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В день перестрелки в Броварах стало известно о рекорде Арсена Авакова

29 мая 2020, 16:24

Арсен Аваков занимает пост главы МВД уже лет 6 лет и 4 месяца.

Арсен Аваков
Арсен Аваков возглавляет МВД с 27 февраля 2014 года / УНИАН

В день резонансных событий в Броварах СМИ опубликовали рейтинг министров внутренних дел, которые дольше всего находились на своих постах. Оказалось, что рекордсменом по данному показателю является Арсен Аваков – он возглавляет министерство уже более 6 лет.

Журналисты сделали подсчет, согласно которому Арсен Аваков занимает пост министра внутренних дел 6 лет и 4 месяца. Дольше МВД за всю историю независимой Украины никто не возглавлял, сообщает издание Украинские новости.

Второе место у ныне покойного Юрия Кравченко – он руководил ведомством 5 лет и 9 месяцев.

Третьим стал экс-генпрокурор Юрий Луценко, который суммарно был у руля МВД 3 года и 11 месяцев.

Чуть меньше 3 лет МВД возглавлял Андрей Василишин – первый министр внутренних дел Украины, руководивший министерством с 24 августа 1991 года по 21 июля 1994 года.

Все министры внутренних дел, кроме Владимира Радченко, проработавшего в МВД с 28 июля 1994 года по 3 июля 1995 года, работали на посту больше одного года. За годы независимости Украины в стране сменилось 11 министров и 4 исполняющих обязанности главы МВД.

Напомним, в пятницу утром, 29 мая, в Броварах Киевской области в ходе беспорядков произошла массовая перестрелка, в которой участвовали 100 человек. В полиции утверждают, что причиной инцидента стал конфликт между представителями предпринимателей легальных и нелегальных пассажирских перевозок.

Сотрудники правоохранительных органов задержали уже более 20 участников конфликта в Броварах.

На инцидент отреагировал и президент Владимир Зеленский – глава государства провел срочную встречу с главой МВД Арсеном Аваковым.

МВД Арсен Аваков Бровары
Сейчас вы просматриваете новость «В день перестрелки в Броварах стало известно о рекорде Арсена Авакова». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:40
Ветер Любви 2 сезон - что было в 63 и 64 серии 29-05-2020
16:34
Пробег под каштанами онлайн и Green Grey – куда пойти на День Киева
16:34
Моя вторая папа: лидер националистов из С14 внес в декларацию сразу двух отцов
16:33
"Привет, 90-е!": что показала стрельба в Броварах мнение
16:24
В день перестрелки в Броварах стало известно о рекорде Арсена Авакова
16:05
Перестрелка в Броварах: эксперт назвал причину Видео
15:55
Разборки со стрельбой в Броварах: задержаны более 20 титушек Фото Видео
15:45
Беспредел с перестрелкой в Броварах: Зеленский сделал срочное заявление Видео
15:40
Финалистка Від пацанки до панянки отправилась в клуб сразу после шоу
15:37
Смягчение карантина: в Минздраве рассказали, каким областям разрешат
15:12
Синоптик рассказала, каким областям Украины ждать мощных дождей с грозами Видео
15:01
Умер Самвел Гаспаров - муж Натальи Вавиловой заразился коронавирусом
14:55
"Деньги и постоянные конфликты": очевидец перестрелки в Броварах рассказал о подоплеке разборки Видео
14:25
Ницой рассказала, на какие категории делятся говорящие на русском украинцы
14:19
В Новой почте рассказали, как изменятся условия хранения посылок с 1 июня
13:59
"Циничный лоббист Кремля": посол Украины рассказал о "потрепанном имидже" Шредера Видео
13:38
Когда Украина должна получить кредит от МВФ: названа дата и сумма
13:31
Лунное затмение 2020: астролог предупредила, кто окажется "под ударом"
13:24
Премия МузТВ 2020 не состоится из-за коронавируса
13:18
Скандал с картинами Порошенко: стало известно о судьбе коллекции экс-президента Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять