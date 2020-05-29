В день перестрелки в Броварах стало известно о рекорде Арсена Авакова

Арсен Аваков возглавляет МВД с 27 февраля 2014 года / УНИАН

В день резонансных событий в Броварах СМИ опубликовали рейтинг министров внутренних дел, которые дольше всего находились на своих постах. Оказалось, что рекордсменом по данному показателю является Арсен Аваков – он возглавляет министерство уже более 6 лет.

Журналисты сделали подсчет, согласно которому Арсен Аваков занимает пост министра внутренних дел 6 лет и 4 месяца. Дольше МВД за всю историю независимой Украины никто не возглавлял, сообщает издание Украинские новости.

Второе место у ныне покойного Юрия Кравченко – он руководил ведомством 5 лет и 9 месяцев.

Третьим стал экс-генпрокурор Юрий Луценко, который суммарно был у руля МВД 3 года и 11 месяцев.

Чуть меньше 3 лет МВД возглавлял Андрей Василишин – первый министр внутренних дел Украины, руководивший министерством с 24 августа 1991 года по 21 июля 1994 года.

Все министры внутренних дел, кроме Владимира Радченко, проработавшего в МВД с 28 июля 1994 года по 3 июля 1995 года, работали на посту больше одного года. За годы независимости Украины в стране сменилось 11 министров и 4 исполняющих обязанности главы МВД.

Напомним, в пятницу утром, 29 мая, в Броварах Киевской области в ходе беспорядков произошла массовая перестрелка, в которой участвовали 100 человек. В полиции утверждают, что причиной инцидента стал конфликт между представителями предпринимателей легальных и нелегальных пассажирских перевозок.

Сотрудники правоохранительных органов задержали уже более 20 участников конфликта в Броварах.

На инцидент отреагировал и президент Владимир Зеленский – глава государства провел срочную встречу с главой МВД Арсеном Аваковым.