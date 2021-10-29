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В Днепре борются за жизнь роженицы: у нее обнаружили коронавирус и рак

29 октября 2021, 19:04
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В больницу доставили тяжелобольную беременную женщину из города Павлограда. Как оказалось, у нее лимфома и она еще и заболела коронавирусом.

младенец
В Днепре у роженицы обнаружили рак и коронавирус / УНИАН

В городе Днепр врачи борются за жизнь мамы и ее новорожденной дочери. Девочка родилась недоношенной, а у ее мамы медики диагностировали коронавирус и рак, сообщил директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

В больницу доставили тяжелобольную беременную женщину из города Павлограда. Как оказалось, у нее лимфома и она еще и заболела коронавирусом и имеет двустороннюю пневмонию.

При таких диагнозах врачи приняли решение делать кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ребенку. Поэтому на свет появилась девочка весом 1200 грамм, и ростом 39 см. Сейчас ребенок дышит самостоятельно и начинает усваивать питание.

Однако, ее мать находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

"Сквозь трубу аппарата рассматривает на телефоне врача фото своей новорожденной доченьки. Старшая 16-летняя дочь приходит в больницу, чтобы посмотреть на маму через окно. Им еще вместе надо пройти очень тяжелый путь лечения коронавирус, онкозаболевания, становления новорожденной", - написал Рыженко.

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Кроме того, врач пояснил, что муж женщины работает в шахте и переболел на коронавирус, но в легкой форме, потому что ранее сделал прививку.

Ранее мы сообщали, что во Львове от коронавируса умерла 28-летняя роженица - медики зафиксировали внутриутробную гибель плода на 28 неделе беременности.

Как рассказали в местном перинатальном центре, девушка поступила в больницу уже в тяжелом состоянии. К тому же, она имела избыточный вес и не вакцинировалась от коронавируса.

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новости Днепра онкология коронавирус больница
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