В Днепре чиновница придумывала фейковые жалобы на предпринимателей

Топ-чиновница Гоструда с депутатом придумывали жалобы за ФЛП / Фото: скриншот из видео

В Днепре главный инспектор Гоструда Светлана Мельничук стала фигурантом скандального журналистского расследования в связи с тем, что с депутатом местного совета придумывала жалобы и вымогала деньги у предпринимателей.

Как сообщает Слідство.Інфо, в Управлении Гоструда Днепропетровской области утверждают, что недобросовестная чиновница уволилась по собственному желанию.

Журналисты выяснили, что Мельничук выдумывает разные жалобы и заявления от несуществующих людей (якобы работников) о том, что их работодатели предприниматели нарушают законы. На основании этих фейковых обращений она направлялась к руководителям ФЛП и требовала сотни тысяч гривен штрафов.

Читайте такжеБунт ФОПов - приговор для Зеленского и его командыОтметим, вымышленные заявления позволяли чиновнице приходить к местным предпринимателям с внеплановыми проверками. Фабриковались дела во время застолий под сигареты и алкогольные напитки.

В ведомстве на журналистский запрос ответили, что Мельничук уже уволилась. Однако, по словам очевидцев, чиновницу приказали уволить сразу в тот же день, когда вышло расследование.

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