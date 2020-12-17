В Днепре чиновница придумывала фейковые жалобы на предпринимателей

После журналистского расследования женщина решила уйти с должности.
В Днепре главный инспектор Гоструда Светлана Мельничук стала фигурантом скандального журналистского расследования в связи с тем, что с депутатом местного совета придумывала жалобы и вымогала деньги у предпринимателей.
Как сообщает Слідство.Інфо, в Управлении Гоструда Днепропетровской области утверждают, что недобросовестная чиновница уволилась по собственному желанию.
Журналисты выяснили, что Мельничук выдумывает разные жалобы и заявления от несуществующих людей (якобы работников) о том, что их работодатели предприниматели нарушают законы. На основании этих фейковых обращений она направлялась к руководителям ФЛП и требовала сотни тысяч гривен штрафов.
Читайте такжеБунт ФОПов - приговор для Зеленского и его командыОтметим, вымышленные заявления позволяли чиновнице приходить к местным предпринимателям с внеплановыми проверками. Фабриковались дела во время застолий под сигареты и алкогольные напитки.
В ведомстве на журналистский запрос ответили, что Мельничук уже уволилась. Однако, по словам очевидцев, чиновницу приказали уволить сразу в тот же день, когда вышло расследование.
Протесты ФЛП
30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.