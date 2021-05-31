В Днепре голый мужчина насмерть сиганул с торгового центра / скриншоты из видео

В центре города Днепр голый мужчина совершил смертельный прыжок прямо с многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра МОСТ-Сити. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не смогли спасти его жизнь. Как сообщает портал Информатор, инцидент произошел вечером в воскресение, 30 мая нынешнего года.

Очевидцы сняли происходящее на видео – на кадрах можно видеть, что мужчина вел себя неадекватно. В голом виде он ходил по краю парковки, кричал и невнятно пел. Затем прямо по рекламной вывеске он слез на винтовой въезд на парковку и стал бродить по карнизу. В определенный момент мужчина разбежался и сорвался вниз с высоты приблизительно пятого этажа.

Пострадавшего пытались спасти сначала обычные прохожие, а затем и прибывшие медики скорой. Но от полученных травм он скончался.

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