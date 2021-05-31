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В Днепре голый мужчина насмерть сиганул с торгового центра

31 мая 2021, 08:55
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Жуткий инцидент произошел в ночь с 30 на 31 мая. В голом виде мужчина ходил по краю парковки ТРЦ, кричал и невнятно пел. А затем просто прыгнул.

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В Днепре голый мужчина насмерть сиганул с торгового центра / скриншоты из видео

В центре города Днепр голый мужчина совершил смертельный прыжок прямо с многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра МОСТ-Сити. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не смогли спасти его жизнь. Как сообщает портал Информатор, инцидент произошел вечером в воскресение, 30 мая нынешнего года.

Очевидцы сняли происходящее на видео – на кадрах можно видеть, что мужчина вел себя неадекватно. В голом виде он ходил по краю парковки, кричал и невнятно пел. Затем прямо по рекламной вывеске он слез на винтовой въезд на парковку и стал бродить по карнизу. В определенный момент мужчина разбежался и сорвался вниз с высоты приблизительно пятого этажа.

Пострадавшего пытались спасти сначала обычные прохожие, а затем и прибывшие медики скорой. Но от полученных травм он скончался.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В Днепре мужчина бросался под колеса автомобилей, садился на дорогу и хотел спрыгнуть с моста, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить трагедию. доставили в Соборный райотдел, после чего отправили на медицинское освидетельствование в специализированное учреждение.
  • Ранее пограничникам удалось спасти мужчину, который прыгнул с моста в Закарпатье. Выяснилось, что 28-летний житель Закарпатья прыгнул с моста, получил травму, после чего не справился с течением реки. Мотивы его поступка неизвестны.
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