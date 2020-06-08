В Днепре мужчина трижды пытался покончить жизнь самоубийством – видео

Полицейские спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста / dp.informator.ua

В Днепре мужчина бросался под колеса автомобилей, садился на дорогу и хотел спрыгнуть с моста, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить трагедию.

Об этом сообщает Информатор.

Согласно информации информагентства, полицейским в ночь на 8 июня удалось отследить по камерам видеонаблюдения мужчину, который на Новом мосту садился на дорогу и бросался под колеса автотранспортных средств.

Позже он перелез через перила и пытался спрыгнуть с моста, однако к этому моменту на место происшествия прибыла полиция и водный патруль. Полиция пыталась поговорить с мужчиной, и в один момент правоохранители смогли его схватить и вывести на пешеходную часть эстакады.

Парня доставили в Соборный райотдел, после чего отправили на медицинское освидетельствование в специализированное учреждение.

Ранее пограничникам удалось спасти мужчину, который прыгнул с моста в Закарпатье. Сотрудники Мукачевского отряда пограничников заметили, как по реке Тиса человека без сознания уносит в сторону украино-венгерской границы. Выяснилось, что 28-летний житель Закарпатья прыгнул с моста, получил травму, после чего не справился с течением реки. Мотивы его поступка неизвестны.