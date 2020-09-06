В Днепре в супермаркете заметили голую покупательницу

На обнаженную девушку надели наручники / 24 Канал

В Днепре в один из супермаркетов пришла совершенно обнаженная женщина.

Инцидент очевидцы засняли на видео, сообщает Vgorode.ua.

Обнаженная покупательница ходила по торговому залу и делала вид, что говорит по телефону. При себе у нее была сумка и пакет с вещами.

Отмечается, что неадекватную даму охрана вывела на улицу, где она начала вести себя вызывающе. В итоге на женщину надели наручники и увели правоохранители.

/ Скриншот

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове заметили девушку, которая разгуливала без одежды прямо на улице.