В Днепре в супермаркете заметили голую покупательницу

На женщину надели наручники и увели правоохранители.
В Днепре в один из супермаркетов пришла совершенно обнаженная женщина.
Инцидент очевидцы засняли на видео, сообщает Vgorode.ua.
Обнаженная покупательница ходила по торговому залу и делала вид, что говорит по телефону. При себе у нее была сумка и пакет с вещами.
Отмечается, что неадекватную даму охрана вывела на улицу, где она начала вести себя вызывающе. В итоге на женщину надели наручники и увели правоохранители.
Видео можно посмотреть по этой ссылке.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове заметили девушку, которая разгуливала без одежды прямо на улице.
Автор: Алексей Тычина