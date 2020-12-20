В Днепре загорелась маршрутка с пассажирами: опубликовано видео

В Днепре на ходу загорелся рейсовый автобус, салоне которого находились пассажиры и водитель, однако все они успели выбежать до того, как транспортное средство охватило огнем.

Видео инцидента было опубликовано в YouTube. Как информирует пресс-служба ГСЧС, инцидент произошел утром. Когда маршрутка двигалась по проезжей части, то из-под капота пошел дым.

В салоне автобуса, помимо водителя, находились семь человек. Все пассажиры беспрепятственно вышли на улицу до того, как огонь перекинулся на кузов. Никто не пострадал.

На место происшествия приехала бригада ГСЧС. За десять минут пожар был полностью потушен, но за это время автобус Эталон практически выгорел дотла. По информации от спасателей, что возгорание произошло в моторном отсеке, поэтому не исключено, что причина в проводке. Информацию о произошедшем передали сотрудникам полиции, которые сейчас выясняют все детали.