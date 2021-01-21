В "ДНР" запланировали новый "референдум" о статусе Донбасса

В 2014 году сепаратисты уже проводили так называемый референдум о самоопределении регионов / Фото vk.com anna-news.info

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в так называемой республике хотят провести повторный "референдум" о самоопределении региона.

О таких планах глава донецких сепаратистов сообщил РИА Новости.

По его словам, с помощью нового "референдума" в Донецке хотят показать миру "веру в свободу, гуманизм и права человека".

"Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был, по сути, нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году", - заявил главарь террористов.

Пушилин добавил, что "важно обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к полному уважению норм и принципов международного права".

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Псевдореферендум на Донбассе в 2014 году

В мае 2014 года в Донецкой и Луганской областях сепаратисты уже проводили так называемый референдум о самоопределении регионов.

По его результатам главари сепаратистов объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться с "Луганской Народной Республикой" в Новороссию.

Официальный Киев, страны Запада, ПАСЕ, ОБСЕ расценили референдум как нелегитимный.

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