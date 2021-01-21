В "ДНР" запланировали новый "референдум" о статусе Донбасса

Сепаратисты якобы хотят показать миру "веру в свободу, гуманизм и права человека".
Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в так называемой республике хотят провести повторный "референдум" о самоопределении региона.
О таких планах глава донецких сепаратистов сообщил РИА Новости.
По его словам, с помощью нового "референдума" в Донецке хотят показать миру "веру в свободу, гуманизм и права человека".
"Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был, по сути, нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году", - заявил главарь террористов.
Пушилин добавил, что "важно обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к полному уважению норм и принципов международного права".
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Псевдореферендум на Донбассе в 2014 году
- В мае 2014 года в Донецкой и Луганской областях сепаратисты уже проводили так называемый референдум о самоопределении регионов.
- По его результатам главари сепаратистов объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться с "Луганской Народной Республикой" в Новороссию.
- Официальный Киев, страны Запада, ПАСЕ, ОБСЕ расценили референдум как нелегитимный.
- Россия заявила об "уважении итогов референдума", однако де-юре его не признала
- Конституция и законодательство Украины предусматривают изменение территориального устройства страны лишь путём всеукраинского референдум.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.