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В Египте акула откусила руку 12-летнему мальчику из Украины

26 октября 2020, 22:23

Ребенок находится в реанимации.

Египет,пирамида
В Египте акула напала на семью из Украины / Reuters

В Египте акула напала на украинскую семью, серьезно пострадал 12-летний мальчик, он находится в реанимации.

Как сообщили в Государственном агентстве развития туризма Украины, ребенка уже прооперировали, но ему предстоит перенести еще одну операцию.

Египетские медик делали все возможное, но спасти раненную руку мальчика не удалось, ее ампутировали.

"Лечение взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины в связи с родными пострадавших", – говорится в сообщении.

Уточняется, что трагический инцидент произошел, поскольку украинские туристы купили у местных жителей экстремальную экскурсию, где во время снорклинга на них напала акула. В агентстве констатировали, что это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля приобретают поездки без необходимого страхового полиса.

Отдых в Египте - о чем говорилось ранее:

  • Из-за повышенных мер безопасности Египет признан страной свободным от эпидемии COVID-19. Поскольку бархатный сезон наступает именно осенью, с 1 сентября премьер-министр Египта Мостафа Мадбули изменил правила въезда на территорию страны.

  • Поехать на отдых в Египте 2020 без негативного ПЦР-теста больше не получится.Если раньше в такие курортные города как Хургада, Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Таба и Мерса-Матрух разрешали въезжать без теста – то с 1 сентября отдыхающим понадобится предъявлять результаты тестирования для въезда на эти территории.

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