В ЕС ответили на обвинение Садового в узурпации власти во Львове

Политики утверждают, что хотят приступить к обязанностям, как требует закон.
Глава фракции Европейской солидарности во Львовской городской раде Петр Адамык назвал безосновательными обвинения новоизбранного мэра Львова Андрея Садового, поскольку депутаты лишь хотят выполнить норму закона О местном самоуправлении.
Адамык написал в Facebook, что городская территориальная избирательная комиссия приняла решение о проведении сессии Львовской городской рады 24 ноября, а не 3 декабря, руководствуясь ст. 46 упомянутого закона. В документе указано, что необходимо созвать первую сессию новоизбранной рады не позднее, чем через две недели после регистрации депутатов.
"То есть мы, депутаты, требуем провести первую сессию в соответствии с законом", - написал политик.
Читайте такжеПорошенко после поражения во Львове продолжит атаковать Садового - политологАдамык рекомендовал Садовому прекратить будоражить общество и завершить предвыборную кампанию.
"Депутаты лишь хотят начать выполнять свои обязанности, которые им поручили избиратели. Мы не хотим начинать новую каденцию с нарушения закона. Городской голова просто боится, что потеряет контроль над процессом в сессионном зале, поскольку для него это непривычно", - добавил он.
Напомним, Садовый обвинил членов партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) в попытке узурпировать власть в городе ‒ через экстренный созыв сессии новоизбранного горсовета депутатов.
В воскресенье, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур выборов городских голов в ряде крупных областных центров.
На выборах городского головы Львова, по предварительным данным, победу одерживает Андрей Садовый с 62,8% голосов, говорится в результатах экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера, телеканалом Украина 24 и социологической компанией Liberty Report.
Его оппонент от партии Европейская солидарность Олег Синютка набирает 37,2%.