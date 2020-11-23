В ЕС ответили на обвинение Садового в узурпации власти во Львове

Садовый обвинил оппонентов в махинациях / zn.ua

Глава фракции Европейской солидарности во Львовской городской раде Петр Адамык назвал безосновательными обвинения новоизбранного мэра Львова Андрея Садового, поскольку депутаты лишь хотят выполнить норму закона О местном самоуправлении.

Адамык написал в Facebook, что городская территориальная избирательная комиссия приняла решение о проведении сессии Львовской городской рады 24 ноября, а не 3 декабря, руководствуясь ст. 46 упомянутого закона. В документе указано, что необходимо созвать первую сессию новоизбранной рады не позднее, чем через две недели после регистрации депутатов.

"То есть мы, депутаты, требуем провести первую сессию в соответствии с законом", - написал политик.

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"Депутаты лишь хотят начать выполнять свои обязанности, которые им поручили избиратели. Мы не хотим начинать новую каденцию с нарушения закона. Городской голова просто боится, что потеряет контроль над процессом в сессионном зале, поскольку для него это непривычно", - добавил он.