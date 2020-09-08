В Евросоюзе продлят еще на полгода персональные санкции против РФ - СМИ

Ограничения коснутся лиц, которых считают ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.
Послы Европейского Союза продлят действие персональных санкций против 175 физических лиц и 44 юридических лиц, которых считают ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.
Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
Санкции продлят еще на полгода. Решение будет принято на заседании 9 сентября.
"Послы ЕС завтра дадут зеленый свет визовым запретам и замораживанию активов 175 человек и 44 юридических лиц, которые, по мнению блока, подрывали территориальную целостность Украины. Продление будет на шесть месяцев, как обычно", - написал Йозвяк.
Напомним:
- 29 июня Евросоюз принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики РФ еще на шесть месяцев - до 31 января 2021 года. Как сообщается в решении Совета ЕС, ограничения связаны с деятельностью Минского процесса.
- 6 июля стало известно, что Великобритания вводит санкции против 25 граждан России за нарушение прав человека, поскольку их считают причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году.
Автор: Анна Багрий