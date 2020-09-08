В Евросоюзе продлят еще на полгода персональные санкции против РФ - СМИ

Решение о продлении санкций примут 9 сентября / Reuters

Послы Европейского Союза продлят действие персональных санкций против 175 физических лиц и 44 юридических лиц, которых считают ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Санкции продлят еще на полгода. Решение будет принято на заседании 9 сентября.

"Послы ЕС завтра дадут зеленый свет визовым запретам и замораживанию активов 175 человек и 44 юридических лиц, которые, по мнению блока, подрывали территориальную целостность Украины. Продление будет на шесть месяцев, как обычно", - написал Йозвяк.

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