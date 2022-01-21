В феврале миллион украинцев заболеют коронавирусом – Минздрав

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В Украине в феврале 2022 года ожидается около миллиона украинцев, которые заболеют коронавирусом, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

Как подчеркнул он в интервью Liga.net, по предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 тысяч человек может болеть ежедневно коронавирусом в Украине.

"Суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть. Я бы назвал это достаточно оптимистичными прогнозами", - сказал Кузин.

По словам Кузина, волна ковида, вызванная Омикроном, будет нарастать очень стремительно, но и спадать будет довольно быстро.

"Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, – где-то 20-25 февраля. Но насколько быстрым будет спад, насколько быстрой будет именно эта волна запускаться и в каких регионах – пока рано говорить. По американским прогнозам, которые делают для Украины, ожидается также примерно на середину февраля пиковые показатели заболеваемости с довольно быстрым убыванием до первого апреля. По сути, это волна на полтора месяца максимум", - добавил Кузин.

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От редакции: опираясь на прогноз Кузина о количестве заболеваний коронавирусом в Украине в феврале (1 миллион человек), несложно высчитать, что ежедневное число новых случаев COVID-19 в последний месяц зимы может превышать 35 тысяч.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 21 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 20 156 жителей страны (сутками ранее было 18 479). В том числе заболели 2464 ребенка и 429 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 226 человек; летальных случаев - 150; выздоровели 4 486 человек.

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