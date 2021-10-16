В городе просто беда: в Одессе печальная ситуация с коронавирусом

Одесса с 18 октября переходит в "красную" зону карантина, ведь там сложилась катастрофическая ситуация в больницах - мест для пациентов с коронавирусов уже нет и врачей не хватает, сообщила в Facebook волонтер Екатерина Ножевникова.

По ее словам мест в больницах города уже нет совсем и "скорая" к больным едет по 4-5 часов.

"Врачи просто лягут скоро. Сейчас одесситов везут в Овидиополь, в Беляевку, в Черноморск. С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область. Открывать еще и еще отделение для вас скоро просто будет невозможно. Работать там будет некому. Да и другие болезни никто не отменял", - написала она.

В коронавирусных отделениях не хватает персонала, потому что там 1-2 медсестры на 50-60 пациентов. Поэтому полноценную помощь получить пациенты не могут.

"За утро мы выдали уже более 20 концентраторов. Звонков сотни! Откройте уже глаза те, кто кричит что ковида нет. В городе уже просто беда. Когда она приедет в ваш дом уже будет поздно", - написала волонтер.

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Волонтер призывает, чтобы вакцинировались пожилые люди. Также она пишет, что в зоне риска и дети, потому что в детском отделении уже 70 пациентов.

"Потому что это не у нас в городе такое только происходит. Вся страна горит. Сатурация 10. На кислороде 55. Доктор скорой помощи просит помощи. Я кричу, что 10 литров такому пациенту не помогут. Я конечно дам хоть как-то продержаться недолго, но надо срочно искать реанимацию. Ответ: "Нет мест нигде". Всю область обзвонил и Харьков. Второй звонок оттуда же. Сатурация 32. Истерика у человека и шансов ноль", - написала Ножевникова.

Ситуация с COVID-19 в Украине

Согласно данным на утро субботы, 16 октября, в Украине установлено 12 983 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 2 859 человек.

В связи с ухудшением картины заболеваемости коронавирусом с 18 октября Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области переходят в красную зону карантинных ограничений.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что начало пика заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается с 25 октября. У страны будет сложных 10 дней, однако медицинская система должна выдержать нагрузку.