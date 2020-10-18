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В Харькове активисты требуют декоммунизировать колбасу

18 октября 2020, 22:50

Мясокомбинат заставляют переименовать изделие.

В Харькове колбаса стала "яблоком раздора" / Фото: Kharkiv today

В Харькове активисты в ультимативной форме требуют, чтобы местный мясокомбинат переименовал колбасу с названием Советская.

Как сообщает Kharkiv today, активные харьковчане написали жалобу в Украинский институт национальной памяти с требованием декоммунизировать мясное изделие.

В учреждении продукцию Харьковского мясокомбината признали советской и заявили о необходимости переименования колбасы, поскольку таких мер требует закон.

"Институт направит рекомендации указанному предприятию касательно необходимости привести маркировку в соответствие с требованиями действующего законодательства", — говорится в письме из института.

Впрочем, в Институте нацпамяти подчеркнули, что не имеют полномочий для административного влияния на организации и предприятия относительно декоммунизации. В учреждении добавили, что запрос носит рекомендательный характер.

  • Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о том, что решил вернуть в Одессу проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской Дивизии.

  • На сессии городского совета в Одессе Геннадий Труханов выступил за начало процедуры возвращения проспекта маршала Жукова. В перепалку с одесским городским главой вступил лидер местного Нацкорпуса Сергей Варламов, который намерен идти депутаты горсовета.

  • В Одессе активисты демонтировали барельеф советского военачальника Георгия Жукова со здания общежития Одесского Национального университета.

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