В Харькове активисты требуют декоммунизировать колбасу

Мясокомбинат заставляют переименовать изделие.
В Харькове активисты в ультимативной форме требуют, чтобы местный мясокомбинат переименовал колбасу с названием Советская.
Как сообщает Kharkiv today, активные харьковчане написали жалобу в Украинский институт национальной памяти с требованием декоммунизировать мясное изделие.
В учреждении продукцию Харьковского мясокомбината признали советской и заявили о необходимости переименования колбасы, поскольку таких мер требует закон.
"Институт направит рекомендации указанному предприятию касательно необходимости привести маркировку в соответствие с требованиями действующего законодательства", — говорится в письме из института.
Впрочем, в Институте нацпамяти подчеркнули, что не имеют полномочий для административного влияния на организации и предприятия относительно декоммунизации. В учреждении добавили, что запрос носит рекомендательный характер.
Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о том, что решил вернуть в Одессу проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской Дивизии.
На сессии городского совета в Одессе Геннадий Труханов выступил за начало процедуры возвращения проспекта маршала Жукова. В перепалку с одесским городским главой вступил лидер местного Нацкорпуса Сергей Варламов, который намерен идти депутаты горсовета.
В Одессе активисты демонтировали барельеф советского военачальника Георгия Жукова со здания общежития Одесского Национального университета.