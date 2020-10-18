В Харькове активисты требуют декоммунизировать колбасу

В Харькове колбаса стала "яблоком раздора" / Фото: Kharkiv today

В Харькове активисты в ультимативной форме требуют, чтобы местный мясокомбинат переименовал колбасу с названием Советская.

Как сообщает Kharkiv today, активные харьковчане написали жалобу в Украинский институт национальной памяти с требованием декоммунизировать мясное изделие.

В учреждении продукцию Харьковского мясокомбината признали советской и заявили о необходимости переименования колбасы, поскольку таких мер требует закон.

"Институт направит рекомендации указанному предприятию касательно необходимости привести маркировку в соответствие с требованиями действующего законодательства", — говорится в письме из института.

Впрочем, в Институте нацпамяти подчеркнули, что не имеют полномочий для административного влияния на организации и предприятия относительно декоммунизации. В учреждении добавили, что запрос носит рекомендательный характер.