В Харькове будут производить вакцину против коронавируса

В Харькове будут производить вакцину от коронавируса / УНИАН

Группа компаний "Лекхим" в 2022 году на предприятии в Харькове планирует запустить производство вакцины CoronaVac. Препарат будет производиться в наполненных шприцах.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро, - это очень хорошо", - отметил Терехов.

По его словам, власти Харькова делают все возможное для того, чтобы подготовиться к вероятной новой волне коронавируса. В частности, закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование и кислородные станции.

Отмечается, что в 2021 году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.

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Справка:

"Лекхим" существует с 1992 года. Она начала работать с выпуска препаратов в форме супозиториев, а в 2000 году начала производить препараты в таблетках. На сегодняшний день "Лекхим" производит более 200 наименований лекарственных препаратов, которые экспортируется в 35 стран мира. Также ежегодно группа регистрирует около 10 новых препаратов.

Напомним, о том, что "Лекхим будет производить вакцину от коронавируса в понедельник, 13 сентября, также заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.