В Харькове девушка на авто бултыхнулась прямо в реку

Девушка на Кио в реке в Харькове / Харьков Life

В Харькове в одноименной реке в районе Горбатого моста во вторник, 20 октября, автомобиль KIA оказался в воде.

Видео инцидента было опубликовано на YouTube.

По предварительным данным, девушка за рулем авто протаранила ограждение и рухнула в воды реки. Водитель быстро выбралась из салона машины и ждала помощь на крыше машины.

Во время спасательной операции сотрудники ГСЧС предоставили горе-водительнице лестницу ‒ для того, чтобы выбраться на берег.

Однако, как утверждают некоторые комментаторы в Сети – на автомобиле отсутствуют вмятины от столкновения с преградой. Более того, девушка, которая вела машину, выбралась на берег практически сухой.

Официальной информации о том, как машина все-таки оказалась в водах Харькова, пока нет.

Читайте также"Них*ра не делаете, не др*чите": в Харькове губернатор и депутат поругались из-за коронавируса

Новости Харькова - что было ранее: