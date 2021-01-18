В Харькове евробляхеры устроили большую акцию протеста: фото

Евробляхеры в Харькове / Суспільне

Около ста человек устроили акцию протеста возле здания Управления патрульной полиции по Харьковской области в понедельник, 18 января 2021 года. Как сообщает Суспильне, митингующие требовали разъяснить, за что и на каких основаниях штрафуют владельцев автомобилей с иностранной регистрацией (так называемых евробляхеров).

"Заявили, что владельцев авто на еврономерах будут штрафовать минимум на 8,5 тысячи гривен, при повторном нарушении - на 17 тысяч гривен. Люди собрались, чтобы выразить по этому поводу свое недовольство и отстоять свои права", - сказал журналистам один из участников акции. "Это произошло резко, в других областях никто никого не трогает!", - эмоционально заявил представитель организации "Авто Евро Сила" Сергей Данилов.

К протестующим позднее вышла и пообщалась начальница Управления патрульной полиции Алена Стрижак.

"Во-первых, в наши обязанности не входит "сообщать". У нас есть текущая работа, служебные обязанности. То, что у нас появился доступ к таможенной базе, это правда, на информационный запрос "Авто Евро Силы" я предоставила ответ", — сказала она.

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