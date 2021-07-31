В Харькове голый псих подрался с копами на крыше: один из полицейских слетел с 3-метровой высоты

Мужчина отбивался металлической палкой / Скриншот

В Харькове практически голый мужчина, страдающий психическими расстройствами, взобрался на крышу дома и устроил там драку с правоохранителями. Нарушитель общественного порядка так пытался избавиться от копов, что избивал их тем, что было под руками. В результате драки с крыши полетел один из полицейских.

Как сообщили в пресс-службе главка полиции по региону, инцидент произошел в субботу, 31 июля, около 15:30. Копы получили вызов от очевидцев, которым на глаза попался мужчина, сидящий на крыше. Все бы было по-другому, если бы "любитель высот" вел себя прилично. Однако он бушевал.

На вызов выехали трое полицейских, когда они попытались снять смельчака с крыши, тот взялся за палку и начал их бить. В результате один из представителей ГРПП сорвался вниз.

Впоследствии мужчина все-таки был задержан. Его и пострадавшего правоохранителя госпитализировали в больницу.

Кроме этого, выяснилось, что нарушителем общественного порядка оказался 39-летний харьковчанин, страдающий психическими расстройствами.

"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы" - заключили в полиции.

Напомним, ранее в центре Житомира мужчина с ножом в неадекватном состоянии бросался на людей. Женщине пропорол сумку, а мужчине - куртку. Еще до приезда полиции двое прохожих выбили нож у нападавшего и держали его.