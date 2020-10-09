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В Харькове неизвестный на авто размазал по асфальту пенсионерку - фото 18+

9 октября 2020, 03:06

Полицейские объявили план "Перехват" по городу - чтобы задержать злоумышленника.

Автомобиль, который сбил пенсионерку/ Telegram-канал Х**вая Салтовка

В четверг, 8 октября нынешнего года в Харькове неизвестный злоумышленник сбил пожилую женщину, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области на странице в Facebook.

В результате полученных травм пенсионерка скончалась. В городе объявлен план "Перехват". Правоохранители ведут активный розыск виновника смертельного происшествия.

По их данным, информация о том, что по улице Полтавский Шлях в Новобаварском районе фургон белого цвета сбил человека, поступила утром – в 09:00.

Позднее один из харьковских Telegram-каналов опубликовал снимок с места происшествия и фото предполагаемого автомобиля, на котором и был совершен наезд.

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ДТП в Украине - что было ранее:

  • В Киеве на проспекте Свободы произошло смертельное ДТП с участием маршрутки.
  • Водитель автобуса маршрута №465 сбил трех людей на пешеходном переходе.
  • Одна женщина осталась под автобусом.Скорая помощь, которая приехала на место, констатировала факт смерти. Еще двоих пострадавших госпитализировали.

ДТП новости Харькова пенсионерка насмерть сбил
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