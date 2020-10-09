В Харькове неизвестный на авто размазал по асфальту пенсионерку - фото 18+

Полицейские объявили план "Перехват" по городу - чтобы задержать злоумышленника.
В четверг, 8 октября нынешнего года в Харькове неизвестный злоумышленник сбил пожилую женщину, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области на странице в Facebook.
В результате полученных травм пенсионерка скончалась. В городе объявлен план "Перехват". Правоохранители ведут активный розыск виновника смертельного происшествия.
По их данным, информация о том, что по улице Полтавский Шлях в Новобаварском районе фургон белого цвета сбил человека, поступила утром – в 09:00.
Позднее один из харьковских Telegram-каналов опубликовал снимок с места происшествия и фото предполагаемого автомобиля, на котором и был совершен наезд.
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