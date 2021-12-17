В Харькове отец развращал 10-летнюю дочь и снимал детскую порнографию

Мама девочки обо всем узнала из видео в сети.
В Харькове мужчина снимал детскую порнографию и развращал свою малолетнюю дочь. Теперь за такие действия мужчину будут судить.
О растлении общей 10-летней дочери бывшим мужем в полицию сообщила мама девочки, отмечают в Харьковской областной прокуратуре.
"Установлено, что через соцсеть неизвестная женщина прислала ей видео, на котором ее бывший муж, находясь вместе с дочерью, совершал развратные действия, чем поставил под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка", – сообщает пресс-служба прокуратуры.
Мужчина также изготавливал детскую порнографию и хранил такие материалы на своем мобильном телефоне.
Теперь окружная прокуратура направила обвинительный акт в отношении мужчины в суд. Ему грозит заключение сроком от 8 до 12 лет.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области мужчина развращал свою 14-летнюю дочь, запугивал ее и облил лицо девушки серной кислотой. За это мужчина теперь попадет за решетку на 8 лет и 6 месяцев.
Кроме этого, в Запорожской области в городе Бердянск вожатый развращал девочек в детском оздоровительном центре. 10-летняя воспитанница лагеря сообщила об инциденте родителям, а те немедленно вызвали полицию.
Читайте также:
- Под Киевом дядя-педофил развращал 5-летнюю племянницу
- Под Одессой женщина-логопединя и ее муж-педофил развращали детей
- Развращал 12-летнюю девочку: в Киеве доцент вуза оказался извращенцем
- В Черновцах 74-летний пенсионер и его 66-летний сообщник 15 лет развращали несовершеннолетних
- Снял белье и фотографировал: в детском лагере в Бердянске вожатый развращал 9-летнюю девочку