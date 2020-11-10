В Харькове рассказали, почему Кернеса сняли с розыска

Геннадий Кернес / УНИАН

Сразу после того, как к харьковским полицейским обратился руководитель общественной организации, который заявил о пропаже избранного мэром Геннадия Кернеса, те объявили его в розыск, однако сразу же и сняли с розыска.

Об этом во вторник, 10 ноября, на своей странице в Facebook заявил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. Он утверждает, что Геннадий Кернес пробыл в статусе разыскиваемого недолго.

"Почему снес вчерашний пост? По нескольким причинам. Во-первых, полиция уже никого не ищет. Во-вторых, тем, что правоохранители сначала объявили Кернеса в розыск, а через час уже сняли, они на мой вопрос, заданный в удаленном посте, ответили", — написал чиновник.

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Геннадий Кернес – что было ранее: