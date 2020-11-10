В Харькове рассказали, почему Кернеса сняли с розыска

Ситуацию с розыском Геннадия Кернеса озвучили в Харьковском горсовете.
Сразу после того, как к харьковским полицейским обратился руководитель общественной организации, который заявил о пропаже избранного мэром Геннадия Кернеса, те объявили его в розыск, однако сразу же и сняли с розыска.
Об этом во вторник, 10 ноября, на своей странице в Facebook заявил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. Он утверждает, что Геннадий Кернес пробыл в статусе разыскиваемого недолго.
"Почему снес вчерашний пост? По нескольким причинам. Во-первых, полиция уже никого не ищет. Во-вторых, тем, что правоохранители сначала объявили Кернеса в розыск, а через час уже сняли, они на мой вопрос, заданный в удаленном посте, ответили", — написал чиновник.
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Геннадий Кернес – что было ранее:
- 23 октября стало известно, что харьковский городской голова Геннадий Кернес, который находится на лечении в немецкой клинике Шарите, идет на поправку. Жизни политика ничего не угрожает – он ожидает выздоровления.
- 17 сентября Кернеса привезли в медицинскую клинику Шарите для дальнейшего прохождения лечения.
- В СМИ 14 сентября появилась информация о том, что у Геннадия Кернеса выявили коронавирус. Позже в Харьковском городском совете подтвердили, что Кернес действительно находится в больнице. У мэра диагностировали двустороннюю пневмонию, спровоцированную коронавирусом.