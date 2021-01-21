В Харькове сгорел дом престарелых, погибли пятнадцать человек

При пожаре в Харькове погибли 15 человек / dsns.gov.ua

В Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате погибли 15 человек.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел на втором этаже жилого дома, предварительно переоборудованном под дом престарелых.

"21 января в 15:03 в г.Харьков на улице Нижнегиевская, 150-б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что еще 9 человек были спасены, их госпитализировали.

/ kh.dsns.gov.ua

В ГСЧС добавили, что в 16.14 пожар был локализован. Сейчас спасатели и полицейские обследуют помещения, расположенные на втором этаже здания.

По данным ГСЧС, площадь пожара составляет 100 кв.м.

/ dsns.gov.ua

Пожар в доме престарелых в Харькове: реакция президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров безотлагательно разобраться в ситуации с пожаром в доме престарелых в Харькове, унесшем жизни 15 человек, и срочно создать государственную комиссию под руководством министра развития громад и территорий Алексея Чернышова для выяснения причин трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

"Министру внутренних дел - открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват. Призываю местные власти - руководителей городов и областей - максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких. Мои искренние соболезнования", - говорится в сообщении главы государства в Facebook.

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