В Харькове сгорел дом престарелых, погибли пятнадцать человек

Еще девять человек пожарные спасли из огня.
В Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате погибли 15 человек.
Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел на втором этаже жилого дома, предварительно переоборудованном под дом престарелых.
"21 января в 15:03 в г.Харьков на улице Нижнегиевская, 150-б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что еще 9 человек были спасены, их госпитализировали.
В ГСЧС добавили, что в 16.14 пожар был локализован. Сейчас спасатели и полицейские обследуют помещения, расположенные на втором этаже здания.
По данным ГСЧС, площадь пожара составляет 100 кв.м.
Пожар в доме престарелых в Харькове: реакция президента
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров безотлагательно разобраться в ситуации с пожаром в доме престарелых в Харькове, унесшем жизни 15 человек, и срочно создать государственную комиссию под руководством министра развития громад и территорий Алексея Чернышова для выяснения причин трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.
"Министру внутренних дел - открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват. Призываю местные власти - руководителей городов и областей - максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких. Мои искренние соболезнования", - говорится в сообщении главы государства в Facebook.
Пожар в гостинице в Одессе:
- В Одессе 17 января, случился крупный пожар. Загорелся трехэтажный дом, в котором находится гостиница Arcadia Apartments.
- Пожар охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров, горела вся крыша здания.
- При пожаре пострадал как минимум один человек, еще один человек погиб.