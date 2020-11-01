В Харькове в ресторане забили до смерти бутылками охранника депутата - СМИ

Мужчина зашел в ресторан и начал стрелять / скриншот https://t.me/Tsaplienko

В Харькове убили охранника народного депутата. В ночь на 1 ноября произошла стрельба в ресторане по адресу Ярослава Мудрого, 21.

Стрелком оказался охранник одного из народных депутатов Руслан Смирнов, сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, но позже это сообщение удалил, передает Depo.Харьков.

Журналист отметил, что в заведение зашел молодой человек в возрасте примерно 40 лет и начал стрелять. Посетители ресторана, как отметил Цаплиенко, ссылаясь на протокол полиции, забили стрелка бутылками.

Журналист добавил, что по предварительной информации, убитый стрелок Руслан Смирнов — охранник одного из народных депутатов.

Отметим, что сообщение о стрельбе, где было указано имя погибшего, Цаплиенко удалил через несколько минут после публикации.

Сообщение журналиста, которое он удалил / скриншот

Чуть позже издание Depo.Харьков уточнило, что инцидент произошел в караоке-ресторане Biani Champagneria, что по адресу Ярослава, Мудрого, 21. Сообщение в полицию поступило в 5:49.

Предварительно установлено, что мужчина, на вид 35-40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет ФОРТ 12, зарегистрирован за ним, и начал стрелять.

"Посетители начали его укрощать, разбивая бутылки об него", — сообщили правоохранители.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

По предварительной информации, погибший стрелок — Смирнов Руслан Вадимович. Он был охранником народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шенцева.

О каких убийствах сообщалось ранее: