В Харькове в ресторане забили до смерти бутылками охранника депутата - СМИ

В заведение зашел молодой человек в возрасте примерно 40 лет и начал стрелять.
В Харькове убили охранника народного депутата. В ночь на 1 ноября произошла стрельба в ресторане по адресу Ярослава Мудрого, 21.
Стрелком оказался охранник одного из народных депутатов Руслан Смирнов, сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, но позже это сообщение удалил, передает Depo.Харьков.
Журналист отметил, что в заведение зашел молодой человек в возрасте примерно 40 лет и начал стрелять. Посетители ресторана, как отметил Цаплиенко, ссылаясь на протокол полиции, забили стрелка бутылками.
Журналист добавил, что по предварительной информации, убитый стрелок Руслан Смирнов — охранник одного из народных депутатов.
Отметим, что сообщение о стрельбе, где было указано имя погибшего, Цаплиенко удалил через несколько минут после публикации.
Чуть позже издание Depo.Харьков уточнило, что инцидент произошел в караоке-ресторане Biani Champagneria, что по адресу Ярослава, Мудрого, 21. Сообщение в полицию поступило в 5:49.
Предварительно установлено, что мужчина, на вид 35-40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет ФОРТ 12, зарегистрирован за ним, и начал стрелять.
"Посетители начали его укрощать, разбивая бутылки об него", — сообщили правоохранители.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
По предварительной информации, погибший стрелок — Смирнов Руслан Вадимович. Он был охранником народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шенцева.
О каких убийствах сообщалось ранее:
- В России в Ленинградской области около Выборга убили муниципального депутата и предпринимателя, а также отца российского пилота "Формулы-1" Александра Петрова. По одной из версий, Петрова застрелил снайпер, когда депутат вышел из бани.
- В Нижегородской области в России 18-летний парень устроил стрельбу на автобусной остановке, есть погибшие и раненые.