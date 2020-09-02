В Харьковской области лесной пожар уничтожил жилые дома

В Харьковской области вспыхнул лесной пожар - фото ГСЧС

В Харьковской области сегодня произошел масштабный лесной пожар, который вспыхнул на территории Двуречанского лесничества между деревнями Горобьевка и Гряниковка.

Об этом пишет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сначала огнем были охвачены 400 гектаров территории, из них 100 гектаров верхового пожара. Однако из-за порывов ветра огонь начал двигаться на жилой сектор Горобьевки. В результате пожара уже уничтожены 8 жилых домов.

Пожар тушат 13 единиц техники и 80 человек личного состава пожарной службы. Также к тушению привлекли пожарный поезд, самолет АН-32П и 5 единиц техники лесхоза.

Как ранее писал Главред, на линии разграничения возле поселка Станица Луганская вспыхнул мощный пожар. Во время тушения возгорания пострадал один спасатель.

Напомним, ранее в киевском жилом массиве Троещина убитого мужчину расчленили и пытались сжечь.