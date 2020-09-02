В Харьковской области жуткий пожар стер с лица земли населенный пункт

Глава ОГА не рассказал, какой именно населенный пункт был уничтожен огнем.
Из-за мощного пожара, который вспыхнул сегодня в Двуречанском лесничестве, был полностью уничтожен населенный пункт. На данный момент спасатели продолжают бороться с огнем.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.
Глава ОГА не рассказал, какой именно населенный пункт был уничтожен огнем, но добавил, что в еще в двух селах есть места возгорания.
"Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется", - отметил он.
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Пожар продолжают тушить наземная техника, авиация и пожарный поезд.
Как писал Главред, сегодня на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области произошел масштабный пожар. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на село Горобьевка, где уничтожил 8 домов.
Ранее на линии разграничения возле поселка Станица Луганская вспыхнул мощный пожар. Во время тушения возгорания пострадал один спасатель.