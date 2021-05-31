В Хмельницком подростки занялись сексом на улице прямо возле церкви

Подростки в Хмельницком занялись сексом возле церкви / соцсети

Подростки в городе Хмельницкий занялись оральным сексом прямо возле церкви. Все это они снимали на видео и впоследствии опубликовали в соцсети Instagram.

Как сообщает Telegram-канал Катарис, на видео юноша сначала показывает себя и девушку, а затем переводит камеру на храм, и завил: "Православненько".

Как выяснили журналисты "герои" этого видео – 18-летний Никита Савченко и Маша Муравская. Друзья девушки сообщили, что она несовершеннолетняя.

Вскоре "звезды сети" назвали свой поступок глупым, после хейта в Сети.

"Хочу извиниться за видео, снятое возле церкви. Такого больше не повторится", – заверил он.

Читайте такжеВ Днепре парочка занялась сексом в отеле на глазах у прохожих

Муравская отметила, что не ожидала таких последствий. "Хочу извиниться перед каждым, чью веру мы задели этим глупым видео. "Нашему поступку нет оправдания", – добавила она.

Как ранее сообщал Главред, в Сети опубликовали видеоролик, на котором мужчина и женщина в городе Хуст (Закарпатская область) занимаются сексуальными играми прямо на улице посреди дня - причем возле церкви.

В Кременчуге Полтавской области пьяная пара в авто занялась сексом после того, как их остановила полиция.