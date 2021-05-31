В Хмельницком подростки занялись сексом на улице прямо возле церкви

Подростки попали в громкий скандал из-за своей выходки.
Подростки в городе Хмельницкий занялись оральным сексом прямо возле церкви. Все это они снимали на видео и впоследствии опубликовали в соцсети Instagram.
Как сообщает Telegram-канал Катарис, на видео юноша сначала показывает себя и девушку, а затем переводит камеру на храм, и завил: "Православненько".
Как выяснили журналисты "герои" этого видео – 18-летний Никита Савченко и Маша Муравская. Друзья девушки сообщили, что она несовершеннолетняя.
Вскоре "звезды сети" назвали свой поступок глупым, после хейта в Сети.
"Хочу извиниться за видео, снятое возле церкви. Такого больше не повторится", – заверил он.
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Муравская отметила, что не ожидала таких последствий. "Хочу извиниться перед каждым, чью веру мы задели этим глупым видео. "Нашему поступку нет оправдания", – добавила она.
Как ранее сообщал Главред, в Сети опубликовали видеоролик, на котором мужчина и женщина в городе Хуст (Закарпатская область) занимаются сексуальными играми прямо на улице посреди дня - причем возле церкви.
В Кременчуге Полтавской области пьяная пара в авто занялась сексом после того, как их остановила полиция.