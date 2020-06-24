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В IKEA отреагировали на незаконное использование леса из Украины

В компании инициировали комплексную проверку.

24 июня 2020, 19:47
деревья
В IKEA не поддерживают незаконную вырубку лесов, в которых живут ценные породы животных / Фото: УНИАН

Представители шведской компании IKEA намерены проанализировать источники поставок древесины из Украины после сообщения о якобы незаконной вырубке деревьев в горах Карпат, где живут животные, занесенные в Красную книгу.

"IKEA не использует древесину, которую незаконно вырубили", - заявили представители IKEA в комментарии для Reuters.

В компании подчеркнули, что использование исключительно законного сырья - это принципиальная позиция, поэтому поставщики пройдут серьезную проверку.

"Мы признаем, что незаконная лесозаготовка остается широко распространенной глобальной проблемой, и активно работаем над внедрением мероприятий для проверки соответствия наших поставщиков законности", - добавили они.

В IKEA акцентировали, что уже начали независимый аудит сети поставок в Украину.

Как ранее сообщалось, в магазинах IKEA продаются раскладные стулья Terje, которые производят из незаконно вырубленного в Украине леса.

Напомним, на окраине города Яремче Ивано-Франковской области 23 июня произошел сдвиг дороги из-за того, что после сильных ливней горная река превратилась в бушующую стихию.

Как ранее сообщалось, из-за непогоды, которая нагрянула на западную Украину, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях были введены чрезвычайные меры безопасности.

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