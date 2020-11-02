В Ивано-Франковске мужчина устроил пальбу, три человека в больнице

Мужчина открыл стрельбу и ранил двух человек, один из пострадавших выстрелил в ответ.
В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу на улице. Инцидент произошел в воскресенье, 1 ноября, около 20:40 на улице Пулюя.
Мужчина открыл стрельбу и ранил двух человек, один из пострадавших выстрелил в ответ из травматического пистолета, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.
"Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Три человека с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.
Отмечается, что также в 20:30 поступила информация о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно, стрелял из пистолета, ее госпитализировали. Сейчас выясняется, причастен ли к данному инциденту подозреваемый.
Стрельба в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Харькове убили охранника народного депутата. В ночь на 1 ноября произошла стрельба в ресторане по адресу Ярослава Мудрого, 21.
- Чуть позже правоохранители уточнили, что мужчина, на вид 35-40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет ФОРТ 12, зарегистрированный за ним, и начал стрелять. Посетители начали его укрощать, разбивая бутылки об него. От полученных травм мужчина скончался на месте.