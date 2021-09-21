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В Кабмине хотят заставить невакцинированных сдавать тесты за свои деньги - Минфин

21 сентября 2021, 10:31

Локдауны общенационального масштаба не нужны, поскольку локальные карантинные меры могут решать те проблемы, говорит министр финансов Марченко.

Вакцинация
В Кабмине хотят заставить невакцинированных сдавать тесты за свои деньги / УНИАН

В украинском правительстве изучают вoзможность введения oбязательного ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19 для невакцинированных рабoтников ‒ причем за их счет. Об этом рассказал министр финансoв Сергей Марченко в интервью "Украинскому радио".

"Я призываю всех вакцинироваться, ведь нынешняя статистика показывает, что без этого никак нельзя обойтись. Чтобы обезопасить себя от возможных карантинов и локдаунов, надо сделать прививку", – сказал чиновник.

По мнению министра финансов, локдауны общенационального масштаба не нужны, поскольку локальные карантинные меры могут решать те проблемы, которые могут возникнуть.

"Однако локальные мероприятия будут применены к тем территориям, где люди не прививаются. Если работники учреждений и их клиенты будут иммунизированы, то проблем не будет. Я скажу честно, что не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется", – отметил министр.

Кроме того, Марченко подчеркнул, что люди обязаны нести ответственность за свое решение и не подвергать риску других, поскольку опасный штамм Дельта крайне быстро распространяется и остановить его может лишь вакцинация.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса вводить не будут.

Власти, по его словам, намерены всячески мотивировать граждан делать вакцинацию от коронавируса.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это запрещено в нашей стране. Такая обязательность", — заявил Шмыгаль.

В то же время глава правительства отметил, что власти могут "вводить обязательность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".

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вакцинация Сергей Марченко новости Украины
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