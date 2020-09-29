В Кабмине миллионы на субсидии ЖКХ перекинули на другие цели / УНИАН

Украинский Кабинет министров перенаправил 756,9 млн гривен, которые были предусмотрены государственным бюджетом нынешнего года на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, на реабилитацию людей с инвалидностью.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правительства.

При этом чиновники указывают, что руководству Министерству социальной политики необходимо согласовать данное перераспределение с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

По данным Минсоцполитики, средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1,2 тысячи гривен, размер льготы ‒ 750 гривен.

В июле нынешнего года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,93 млн граждан, а ее средний размер составил 256,7 гривен.

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