В Кабмине миллионы на субсидии ЖКХ перекинули на другие цели

Правительство опубликовало соответствующее постановление.
Украинский Кабинет министров перенаправил 756,9 млн гривен, которые были предусмотрены государственным бюджетом нынешнего года на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, на реабилитацию людей с инвалидностью.
Об этом сообщается на официальном интернет-портале правительства.
При этом чиновники указывают, что руководству Министерству социальной политики необходимо согласовать данное перераспределение с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.
По данным Минсоцполитики, средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1,2 тысячи гривен, размер льготы ‒ 750 гривен.
В июле нынешнего года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,93 млн граждан, а ее средний размер составил 256,7 гривен.
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Субсидии новости - что было ранее:
- Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заявил о том, что в Украине действует 373 постановление Кабмина, которое позволяет аннулировать субсидии семьям с долгами по коммуналке.
- До того чиновник в эфире одного из телеканалов объяснил, какие критерии влияют на определение размера субсидии для украинцев.