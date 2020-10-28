В Кабмине назвали главные причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом

Самолет Ан-26 разбился на скорости 100 км/час.
Официально главными причинами катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области названы нарушение правил организации учебных полетов, отсутствие надлежащего контроля над проведением маневров и ошибки экипажа.
С таким заявлением выступил глава комиссии по расследованию катастрофы Ан-26, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании правительства, в среду, 28 октября.
Министр назвал шесть факторов, в результате которых произошла катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом.
Первый фактор
Первым фактором, повлекшим за собой дальнейшие события, стал отказ системы предельного регулирования температуры из системы управления левого двигателя. В 20:36 проблема привела к возникновению особой ситуации.
Второй фактор
Экипажу не удалось выровнять тягу левого и правого двигателя после установки горизонтального полета самолета.
Третий фактор
Выпуск экипажем самолета закрылков самолета на этапе захода на посадку в положении 38 градусов.
Четвертый фактор
Самолет был не вовремя переведен на снижение; ложное построение траектории снижения самолета
Пятый фактор
Искусственное создание несимметричности тяги силовой установки
В условиях дополнительной тяги третьего двигателя на правом полукрыле при выпущенных на 38 градусов закрылков, произошло несимметричное увеличения тяги правого двигателя.Читайте такжеАвиакатастрофа в Чугуеве: в ГБР рассказали, что случилось с двигателем Ан-26
Шестой фактор
Проблема в устранении скольжения привела к переходу в 20:44 аварийной ситуацию в ситуацию катастрофы.
Установлено, что в 20:44:49 самолет Ан-26 на скорости 100 километров в час с углом крена 75 градусов столкнулся с землей.
Министр Олег Уруский подчеркнул, что причиной катастрофы также стало нарушение правил организации учебных полетов и отсутствие должного контроля над их соблюдением.
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом
- В Харьковской области под Чугуевом на 530 километре трассы Киев-Харьков возле дороги произошло крушение военного самолета Ан-26. Падение самолета случилось во время выполнения учебных тренировочных маневров курсантами и офицерами Харьковского национального университета ВС ВСУ им. Кожедуба.
- На борту самолета находились 27 человек. Погибли 25 человек. Двоих курсантов госпитализировали с больницу. Одного из них врачам спасти не удалось.
- Выжить удалось 20-летнему курсанту Вячеславу Золочевскому, который сделал героический поступок – он пытался спасти своего друга, впоследствии скончавшегося в больнице.
- Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский 23 октября заявил, что комиссия установила ряд причин, из-за которых произошла трагедия Ан-26.