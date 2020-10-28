В Кабмине назвали главные причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом

Следствие устанавливает виновных в трагедии Ан-26 под Чугуевом/ УНИАН

Официально главными причинами катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области названы нарушение правил организации учебных полетов, отсутствие надлежащего контроля над проведением маневров и ошибки экипажа.

С таким заявлением выступил глава комиссии по расследованию катастрофы Ан-26, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании правительства, в среду, 28 октября.

Министр назвал шесть факторов, в результате которых произошла катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом.

Первый фактор

Первым фактором, повлекшим за собой дальнейшие события, стал отказ системы предельного регулирования температуры из системы управления левого двигателя. В 20:36 проблема привела к возникновению особой ситуации.

Второй фактор

Экипажу не удалось выровнять тягу левого и правого двигателя после установки горизонтального полета самолета.

Третий фактор

Выпуск экипажем самолета закрылков самолета на этапе захода на посадку в положении 38 градусов.

Четвертый фактор

Самолет был не вовремя переведен на снижение; ложное построение траектории снижения самолета

Пятый фактор

Искусственное создание несимметричности тяги силовой установки

В условиях дополнительной тяги третьего двигателя на правом полукрыле при выпущенных на 38 градусов закрылков, произошло несимметричное увеличения тяги правого двигателя.Читайте такжеАвиакатастрофа в Чугуеве: в ГБР рассказали, что случилось с двигателем Ан-26

Шестой фактор

Проблема в устранении скольжения привела к переходу в 20:44 аварийной ситуацию в ситуацию катастрофы.

Установлено, что в 20:44:49 самолет Ан-26 на скорости 100 километров в час с углом крена 75 градусов столкнулся с землей.

Министр Олег Уруский подчеркнул, что причиной катастрофы также стало нарушение правил организации учебных полетов и отсутствие должного контроля над их соблюдением.

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом