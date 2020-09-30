В Кабмине назвали причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом

В Кабмине назвали причины авиакатастрофы под Харьковом / УНИАН

Причиной авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области мог стать человеческий фактор, наложившийся на технические неисправности, заявил вице-премьер-министр Украины, глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Олег Уруский.

Об этом Уруский рассказал на своей странице в Facebook в среду, 30 сентября.

"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", - отметил Уруский.

Также он сообщил, что работа над расшифровкой бортовых самописцев продолжается.

"Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе", - сообщил Уруский.

Авиакатастрофа под Чугуевом - о чем говорилось ранее: