В Кабмине назвали причины крушения Ан-26 с курсантами под Харьковом

Полный отчет будет обнародован на заседании Кабинета министров Украины.
Правительственная комиссия установила причины катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области.
Как подчеркнул в интервью РБК-Украина глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, отчет будет обнародован на заседании Кабинета министров Украины 28 октября.
"Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия", - сообщил вице-премьер-министр.
Среди ряда причин есть как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").
Уруский отметил, что эта техническая неисправность привела к внештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.
"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого - последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", - добавил Уруский.
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