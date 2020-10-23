В Кабмине назвали причины крушения Ан-26 с курсантами под Харьковом

Место катастрофы Ан-26 / УНИАН

Правительственная комиссия установила причины катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области.

Как подчеркнул в интервью РБК-Украина глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, отчет будет обнародован на заседании Кабинета министров Украины 28 октября.

"Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия", - сообщил вице-премьер-министр.

Среди ряда причин есть как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").

Уруский отметил, что эта техническая неисправность привела к внештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.

"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого - последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", - добавил Уруский.

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