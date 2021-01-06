В Кабмине объяснили, признают ли выданные боевиками "ЛДНР" документы

Алексей Резников / УНИАН

Власти Украины планирует запустить процедуру конвалидации ‒ один из элементов преодоления последствий незаконной временной оккупации ОРДЛО. Однако это судебная процедура учета, а не признания документов "Л/ДНР".

Об этом в интервью порталу Право Украины заявил вице-премьер-министр и министр реинтеграции Алексей Резников. "Мы хотим, чтобы правовые акты, совершенные на временно оккупированных территориях, могли признаваться действительными по процедуре пересмотра и подтверждения (конвалидации)", ‒ сказал он.

По словам Резникова, период оккупации ОРДЛО боевиками и россиянами крайне затянулся и длится уже не первый год. Именно поэтому у жителей временно оккупированных территорий регулярно появляются юридические проблемы, которые связаны с тем, что Украина не признает документы оккупационных администраций.

Как заявляет вице-премьер, на данный момент украинские чиновники отработали только процедура для установления фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях.

Резников отметил, что конвалидация ‒ процедура судебная и предусматривает учет документов оккупационных администраций для установления этих фактов.

"Подчеркну, что именно учет, а не признание. То есть ни сейчас, ни в дальнейшем речь пойдет не о признании документов, выданных оккупационными властями", ‒ сказал он.

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