В Кабмине пояснили, как избежать самоизоляции по приезду из-за границы

Как украинцы могут избежать самоизоляции / Фото Reuters

Граждане Украины, которые возвращаются из стран с высокой заболеваемостью коронавирусом, запросто могут избежать самоизоляции - для этого нужно иметь актуальный отрицательный результат ПЦР-теста, сказано в постановлении Кабинета министров.

Гражданин Украины, который имеет отрицательный результат теста, который сдан в течение 48 часов до времени прибытия в Украину, может вернуться в страну без необходимости проходить самоизоляцию.

При этом отмечается, что решение об установке пассажиром приложения "Вдома" для прохождения самоизоляции будет приниматься сотрудником Госпогранслужбы при проверке документов.