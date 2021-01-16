В Кабмине пояснили, как избежать самоизоляции по приезду из-за границы

Украинцам нужно иметь при себе негативный тест на коронавирус.
Граждане Украины, которые возвращаются из стран с высокой заболеваемостью коронавирусом, запросто могут избежать самоизоляции - для этого нужно иметь актуальный отрицательный результат ПЦР-теста, сказано в постановлении Кабинета министров.
Гражданин Украины, который имеет отрицательный результат теста, который сдан в течение 48 часов до времени прибытия в Украину, может вернуться в страну без необходимости проходить самоизоляцию.
При этом отмечается, что решение об установке пассажиром приложения "Вдома" для прохождения самоизоляции будет приниматься сотрудником Госпогранслужбы при проверке документов.
- Согласно протоколу Минздрава, если гражданин Украины возвращается из государства, внесенного в "красный" перечень по коронавирусу, то должен самоизолироваться на две недели (и использовать мобильное приложение Дій вдома).
- Самоизоляции можно избежать, если на протяжении суток после возращения на Родину сделать ПЦР-тест на COVID-19, и он покажет негативный результат.
- Сейчас в "красной" зоне находятся 78 государств. В том числе: Россия, Беларусь, Болгария, Бельгия, Тунис, Норвегия, Армения, Объединенные Арабские Эмираты,Канада, Молдова, Франция Испания.
Автор: Екатерина Трохимчук