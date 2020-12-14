В Кабмине приняли новое решение по поводу украинцев на самоизоляции

Новое решение по поводу украинцев на самоизоляции / УНИАН

Гражданам Украины, которые заболели COVID-19 и находятся на самоизоляции, власти страны разрешили каждый день посещать аптеки и продуктовые магазины, располагающиеся в радиусе двух километров от их жилья.

Такая информация содержится в постановлении Кабмина, которое было опубликовано на правительственном веб-портале. Всем украинцам с диагнозом COVID-19 чиновники разрешили прерывать самоизоляцию сроком не более двух часов в сутки.

"Требующим самоизоляции разрешается: посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 километров от места самоизоляции, ежедневно в течение двух часов в сутки", ‒ говорится в документе.

Кроме того, в Кабмине выделили час в сутки людям, которые пребывают на самоизоляции, на выгул домашних животных (однако совершать такое можно не чаще, чем два раза в день).

При этом людей обязали использовать во время выхода из дома средства индивидуальной защиты ‒ в том числе респираторы либо медицинские маски без клапана выдоха.

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