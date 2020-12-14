В Кабмине приняли новое решение по поводу украинцев на самоизоляции

Правительство опубликовало документ с решением, которое изменяет порядок самоизоляции из-за COVID-19.
Гражданам Украины, которые заболели COVID-19 и находятся на самоизоляции, власти страны разрешили каждый день посещать аптеки и продуктовые магазины, располагающиеся в радиусе двух километров от их жилья.
Такая информация содержится в постановлении Кабмина, которое было опубликовано на правительственном веб-портале. Всем украинцам с диагнозом COVID-19 чиновники разрешили прерывать самоизоляцию сроком не более двух часов в сутки.
"Требующим самоизоляции разрешается: посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 километров от места самоизоляции, ежедневно в течение двух часов в сутки", ‒ говорится в документе.
Кроме того, в Кабмине выделили час в сутки людям, которые пребывают на самоизоляции, на выгул домашних животных (однако совершать такое можно не чаще, чем два раза в день).
При этом людей обязали использовать во время выхода из дома средства индивидуальной защиты ‒ в том числе респираторы либо медицинские маски без клапана выдоха.
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Напомним, ранее Главред сообщил:
- Известный медик Евгений Комаровский заявил - после контакта с пациентом, который болеет коронавирусом, следует немедленно уходить на самоизоляцию в обязательном порядке.
- Медик Олег Яковенко заявил, что коронавирус негативно влияет на психику и может спровоцировать суицидальное поведение у пациентов, у которых уже были психологические расстройства.