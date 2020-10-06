В Кабмине рассказали, как будут возвращать Донбасс

Вывеска, Донбасс / @vysotskiy.ap

Власти Украины и власти Хорватии обсудили военный конфликт на Донбассе и пришли к выводу, что базой для последующей реинтеграции временно оккупированных районов может стать хорватская модель.

Об этом во вторник, 6 октября нынешнего года, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Руководитель ведомства Алексей Резников провел встречу с Йошко Моричем ‒ заместителем министра внутренних дел Хорватии в 1991-2000 годах и заместителем главы Национального комитета по реализации программы установления доверия, ускоренного возвращения и нормализации жизни в пострадавших от войны районах Республики Хорватия в 1998 году.

Кроме того, украинский чиновник провел встречу с другими авторами и организаторами государственной политики мирной реинтеграции оккупированных территорий Хорватии.

Представители хорватской стороны назвали ключевые составляющие безопасной реинтеграции ‒ демилитаризация и безопасность, введение переходного периода, обеспечение обновления имущественных прав, социально-гуманитарная политика, а также примирение населения.

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Реинтеграция Донбасса ‒ что было ранее: