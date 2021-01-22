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В Кабмине рассказали, как применят амнистию для жителей ОРДЛО

22 января 2021, 21:19
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Ситуация с возможной амнистией для жителей ОРДЛО прокомментировал профильный вице-премьер Алексей Резников.

Алексей Резников
Алексей Резников / УНИАН

Алексей Резников, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, заявил, что амнистию после деоккупации ОРДЛО нужно внедрять обязательно, но военные преступления и преступления против человечества не подпадут под нее ни в каком случае. Об этом он рассказал в агентстве Интерфакс-Украина.

"Необходимо ответить на вопрос, какой мы как государство Украина видим потенциально перспективу амнистии. Для того, чтобы снять все страхи, мы говорим, что в свое время международная практика говорила, что до 80-х годов прошлого века какие-либо военные конфликты заканчивались как правило тотальной амнистией. Но группа экспертов ООН начала изучать и заявила, что это не приводит к завершению конфликта внутри страны, так как нет ответов у людей, которые пострадали в этом конфликте. Поэтому главная идея очень простая - амнистию нужно делать обязательно, но военные преступники, преступления против человечества, там есть перечень, они не подпадают под амнистию ни в каком случае", ‒ отметил чиновник.

Резников отметил ‒ амнистия нужна еще и для того, чтобы интегрировать обратно в Украину жителей ОРДЛО, которые находятся под оккупацией.

"Кто-то сегодня работает в школе, кто-то в больнице, в мэрии, на пожарной станции, и так далее. Поэтому мы четко говорим, что с одной стороны это сотрудничество с оккупационным режимом. Но подлежит ли оно наказанию в будущем? Мы считаем, что нет", ‒ отметил он.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Витольд Фокин в бытность первым заместителем руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявил, что нужно объявить всеобщую амнистию и предоставить особый статус не только ОРДЛО, но и районам, которые подконтрольны Киеву.
  • Позже глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что заявление Фокина не являются официальной позицией Украины. По словам Ермака, положения амнистии не должны распространяться на тех лиц, которые причастны к военным преступлениям в ходе вооруженного противостояния.
  • Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после их освобождения от российской оккупации планируется применение переходного правосудия.
амнистия война на Донбассе ОРДЛО Алексей Резников
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