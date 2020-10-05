В Кабмине рассказали, когда чиновники не смогут требовать бумажные документы / УНИАН

С 1 сентября 2021-го в Украине органы власти лишатся права требовать бумажные документы у граждан страны.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Министерства цифровой трансформации.

"Мы нашли решение, проговорили его в субботу с президентом, сегодня с премьером. И с 1 сентября 2021 года органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы от украинцев", - заявил руководитель ведомства Михаил Федоров в рамках Дия Саммита в Киеве в понедельник, 5 октября.

Как считает чиновник, запрет на бумажные документы заставит государство в целом и чиновников в частности как можно быстрее трансформироваться, а также быстрее двигаться в сторону цифровизации.

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