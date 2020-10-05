В Кабмине рассказали, когда чиновники не смогут требовать бумажные документы

После запуска приложения Дия, утверждают в правительстве, цифровизация украинской бюрократии постепенно продолжается.
С 1 сентября 2021-го в Украине органы власти лишатся права требовать бумажные документы у граждан страны.
Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Министерства цифровой трансформации.
"Мы нашли решение, проговорили его в субботу с президентом, сегодня с премьером. И с 1 сентября 2021 года органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы от украинцев", - заявил руководитель ведомства Михаил Федоров в рамках Дия Саммита в Киеве в понедельник, 5 октября.
Как считает чиновник, запрет на бумажные документы заставит государство в целом и чиновников в частности как можно быстрее трансформироваться, а также быстрее двигаться в сторону цифровизации.
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Цифровые реформы в Украине - что было ранее:
- Стало известно, что в октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации планирует запустить целую серию новых услуг на портале ведомства и в мобильном приложении Дия ‒ включая обновленную регистрацию ООО в онлайн-формате и цифровой идентификационный налоговый номер.
- До того министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал несколько вариантов дизайна электронного паспорта гражданина Украины для смартфона.
Автор: Дмитрий Видоменко