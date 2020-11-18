В Кабмине рассказали, сколько Украина закупит экспресс-тестов на коронавирус

Денис Шмыгаль / УНИАН

Комитет украинского парламента по вопросам бюджета поддержал решение Кабинета министров о выделении миллиарда гривен на закупку шесть миллионов экспресс-тестов на китайский коронавирус COVID-19.

Об этом написал в своей Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования. Еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей", ‒ написал чиновник.

Шмыгаль также отметил ‒ дополнительные денежные средства будут направлены в регионы Украины (для срочной подготовки развертывания мобильных госпиталей).

"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты", ‒ подытожил премьер.

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