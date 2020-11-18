В Кабмине рассказали, сколько Украина закупит экспресс-тестов на коронавирус

По словам премьера Шмыгаля, дополнительные деньги направят в регионы - для развертывания мобильных госпиталей.
Комитет украинского парламента по вопросам бюджета поддержал решение Кабинета министров о выделении миллиарда гривен на закупку шесть миллионов экспресс-тестов на китайский коронавирус COVID-19.
Об этом написал в своей Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования. Еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей", ‒ написал чиновник.
Шмыгаль также отметил ‒ дополнительные денежные средства будут направлены в регионы Украины (для срочной подготовки развертывания мобильных госпиталей).
"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты", ‒ подытожил премьер.
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Тестирование на коронавирус - что было ранее:
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
- Чиновник также сообщил о планах врачей увеличить количество тестирований на коронавирус среди украинцев до одного миллиона в месяц - благодаря новому методу экспресс-диагностики.