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В Кабмине рассказали, сколько заработали украинские таможни

8 июня 2020, 03:02

В мае региональные отделения украинской таможни внесли в бюджет 27 миллиардов гривен.

таможня, контрабанда
В мае таможня практически выполнила план по наполнению бюджета

Украинские таможни в мае 2020 года пополнили государственную казну на 27 миллиардов гривен, тем самым выполнив план на 85,2%. Теперь в Минфине требуют, чтобы план был выполнен на все 100%.

Об этом сообщается на сайте министерства финансов Украины.

В ходе заседания коллегии Государственной таможенной службы при участии главы Минфина Сергея Марченко, его заместителя Юрия Драганчука и временно исполняющего обязанности главы ГТС Игоря Муратова обсуждались задачи наполнения украинского бюджета.

Анализ работы за май текущего года показал, что украинские таможни выполнили план на 85,2%. Их общий вклад в бюджет – 27 миллиардов гривен. Лучшие показатели у 5 таможен – Буковинской (107%), Черноморской (101%), Полесской (91%), Галицкой (89%) и Азовской (87%).

Напоследок министр финансов поставил задачу руководителю Гостаможни обеспечить выполнение плана по наполнению бюджета на 100%.

Напомним, в ноябре прошлого года служба безопасности Украины провела ряд мероприятий на Николаевской таможне, в ходе которых выяснилось, что государственный бюджет вследствие масштабных злоупотреблений и систематического нарушения законодательства на таможне недополучил почти 10 миллионов гривен.

таможня бюджет Минфин
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