В Киев по приглашению кума Путина приехал одиозный пропагандист РФ

Борис Корчевников / Фейсбук Б.Корчевникова

Генеральный директор религиозного телеканала Спас, ведущий канала Россия 1 Борис Корчевников приехал в Украину.

Соответствующее фото Корчевников опубликовал в своем Facebook.

На снимке Корчевников позирует на фоне знака на въезде в Киев.

Ще одно фото он опубликовал с видом ночной Одессы с высоты полета.

"Любимая Одесса. Хоть так", - подписал Корчевников фото.

Кроме того, также обнародовано фото российского пропагандиста на борту вертолета.

Как рассказал активист Сергей Стерненко в Facebook, Корчевников летает по Украине на вертолете Виктора Медведчука.

По его информации, у Корчевникова здесь съемки по приглашению жены кума Путина Оксаны Марченко.

Год назад Корчевников уже публиковал фото из Киева. Он был в компании бывшего "регионала" Андрея Деркача и протоиерея РПЦ Александра Клименко.