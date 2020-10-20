В Киев по приглашению кума Путина приехал одиозный пропагандист РФ

Борис Корчевников посетил Украину по приглашению Виктора Медведчука.
Генеральный директор религиозного телеканала Спас, ведущий канала Россия 1 Борис Корчевников приехал в Украину.
Соответствующее фото Корчевников опубликовал в своем Facebook.
На снимке Корчевников позирует на фоне знака на въезде в Киев.
Ще одно фото он опубликовал с видом ночной Одессы с высоты полета.
"Любимая Одесса. Хоть так", - подписал Корчевников фото.
Кроме того, также обнародовано фото российского пропагандиста на борту вертолета.
Как рассказал активист Сергей Стерненко в Facebook, Корчевников летает по Украине на вертолете Виктора Медведчука.
По его информации, у Корчевникова здесь съемки по приглашению жены кума Путина Оксаны Марченко.
Год назад Корчевников уже публиковал фото из Киева. Он был в компании бывшего "регионала" Андрея Деркача и протоиерея РПЦ Александра Клименко.