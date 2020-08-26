В Киеве американец задушил многодетную проститутку и спрятал тело в диван

Жуткая история произошла в Печерском районе столицы Украины.
В Киеве гражданин США убил многодетную путану и спрятал ее тело в раскладной диван.
Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на собственный источники в полиции.
Инцидент произошел в минувшие выходные в арендованной квартире на улице имени Академика Филатова в Печерском районе Киева.
Изначально мужчина арабской внешности, который представился Майклом, заказал через интернет-сайт секс-услуги. Девушку на квартиру к нему привез сутенер. Однако когда в назначенное время он приехал ее забирать, то дверь в квартиру никто не открывал. Тогда сутенер взломал замок одной из припаркованных во дворе машин, взял оттуда инструменты (зубило и молоток) и принялся ломать дверь ‒ поскольку считал, что его подопечную удерживают насильно. Однако потерпел неудачу и ушел
Позже соседи услышали крики о помощи из-за двери этой квартиры и вызвали полицию. Прибывшие копы дозвонились хозяевам квартиры и в их присутствии вскрыли дверь. За ней они обнаружили смуглого мужчину, который разговаривал на английском и предъявил паспорт гражданина США. Иностранец сообщил о своем плохом самочувствии и явно задыхался. Его на карете скорой помощи госпитализировали.
Однако вскоре в диване обнаружили тело проститутки с явными следами удушения. Мужчина к тому времени из больницы исчез.
Его объявили в розыск и через деть задержали в аэропорту Борисполь во время прохождения паспортного контроля.
Как выяснилось, настоящее имя 61-летнего американца ‒ не Майкл, а Махмуд. На допросе он рассказал ‒ девушка не захотела выполнять его секс-желания и за это он в пылу ярости ее задушил.
Убитой было 33 года. Она воспитывала пятерых детей
Подозреваемому в совершении грозит до 15 лет тюремного заключения.
Читайте такжеВ Одессе полиция за прибыль прикрывала работу проституток
Напомним, ранее немецкие власти обнародовали официальную статистику по поводу того, сколько в ФРГ путан с украинскими паспортами.