В Киеве американец задушил многодетную проститутку и спрятал тело в диван

В Киеве американец задушил многодетную проститутку / УНИАН

В Киеве гражданин США убил многодетную путану и спрятал ее тело в раскладной диван.

Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на собственный источники в полиции.

Инцидент произошел в минувшие выходные в арендованной квартире на улице имени Академика Филатова в Печерском районе Киева.

Изначально мужчина арабской внешности, который представился Майклом, заказал через интернет-сайт секс-услуги. Девушку на квартиру к нему привез сутенер. Однако когда в назначенное время он приехал ее забирать, то дверь в квартиру никто не открывал. Тогда сутенер взломал замок одной из припаркованных во дворе машин, взял оттуда инструменты (зубило и молоток) и принялся ломать дверь ‒ поскольку считал, что его подопечную удерживают насильно. Однако потерпел неудачу и ушел

Позже соседи услышали крики о помощи из-за двери этой квартиры и вызвали полицию. Прибывшие копы дозвонились хозяевам квартиры и в их присутствии вскрыли дверь. За ней они обнаружили смуглого мужчину, который разговаривал на английском и предъявил паспорт гражданина США. Иностранец сообщил о своем плохом самочувствии и явно задыхался. Его на карете скорой помощи госпитализировали.

Однако вскоре в диване обнаружили тело проститутки с явными следами удушения. Мужчина к тому времени из больницы исчез.

Его объявили в розыск и через деть задержали в аэропорту Борисполь во время прохождения паспортного контроля.

Как выяснилось, настоящее имя 61-летнего американца ‒ не Майкл, а Махмуд. На допросе он рассказал ‒ девушка не захотела выполнять его секс-желания и за это он в пылу ярости ее задушил.

Убитой было 33 года. Она воспитывала пятерых детей

Подозреваемому в совершении грозит до 15 лет тюремного заключения.

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Напомним, ранее немецкие власти обнародовали официальную статистику по поводу того, сколько в ФРГ путан с украинскими паспортами.