В Киеве анонсировали рост тарифов на проезд в маршрутках: названа цена и сроки

Рост тарифов нужен для того, чтобы "просто остаться на плаву", заявили в Ассоциации перевозчиков.
После окончания локдауна в январе 2020 года перевозчики могут поднять вопрос повышения цен на проезд в маршрутках до 10-15 гривен.
Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и области Игорь Моисеенко, передает Obozrevatel.
Стоимость проезда будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от длины и сложности маршрута.
"Сейчас ждем ограничений, которые будут в январе, и уже только в феврале об этом вопросе можно будет предметно говорить", – уточнил Моисеенко.
Глава Ассоциации перевозчиков добавил, что вопрос повышения стоимости проезда в транспорте поднимался после первого локдауна весной этого года. На данный момент рост тарифов нужен "не для того, чтобы больше зарабатывать, а для того, чтобы просто остаться на плаву".
Как пример Моисеенко привел ситуацию в пасстрансе. По его словам, стоимость билетов составляет 8 гривен, а обоснованный тариф у них 14 гривен.
"Город им доплачивает эту разницу", – отметил глава Ассоциации перевозчиков.
Напомним, в августе в Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.