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В Киеве анонсировали рост тарифов на проезд в маршрутках: названа цена и сроки

16 декабря 2020, 12:05
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Рост тарифов нужен для того, чтобы "просто остаться на плаву", заявили в Ассоциации перевозчиков.

Киев,погода,маршрутка
Тарифы на проезд в маршрутках обещают не поднимать выше 15 гривен/ УНИАН

После окончания локдауна в январе 2020 года перевозчики могут поднять вопрос повышения цен на проезд в маршрутках до 10-15 гривен.

Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и области Игорь Моисеенко, передает Obozrevatel.

Стоимость проезда будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от длины и сложности маршрута.

"Сейчас ждем ограничений, которые будут в январе, и уже только в феврале об этом вопросе можно будет предметно говорить", – уточнил Моисеенко.

Глава Ассоциации перевозчиков добавил, что вопрос повышения стоимости проезда в транспорте поднимался после первого локдауна весной этого года. На данный момент рост тарифов нужен "не для того, чтобы больше зарабатывать, а для того, чтобы просто остаться на плаву".

Как пример Моисеенко привел ситуацию в пасстрансе. По его словам, стоимость билетов составляет 8 гривен, а обоснованный тариф у них 14 гривен.

"Город им доплачивает эту разницу", – отметил глава Ассоциации перевозчиков.

Напомним, в августе в Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.

новости Киева маршрутка стоимость проезда оплата проезда
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