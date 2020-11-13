В Киеве авто протаранило остановку с людьми, есть погибшие и пострадавшие

ДТП в Киеве / t.me/kiev_now

Утром в пятницу, 13 ноября, в Киеве произошло ДТП, в результате которого еть погибшие и пострадавшие.

Авария случилась на Окружной дороге, возле завода Электронмаш, сообщает ресурс Киев Сейчас в Telegram.

При этом легковая машина Hyundai вылетела на тротуар и врезалась в остановку общественного транспорта, где находились люди.

Подчеркивается, что по предварительным данным погибли 4 человека, а 1 получил травмы.

/ t.me/kiev_now

Как уточняет ресурс Киев оперативный, в результате ДТП между двумя автомобилями Hyundai вылетел на тротуар и въехал в киоск.

/ t.me/kiev_now

"По предварительной информации одна девушка погибла и ещё трое (двое мужчин и женщина получили) серьёзные травмы", - говорится в сообщении.

Как уточняет ТСН с места событий, в результате ДТП погибли два человека, еще двое пострадали. Погибшей около 40 лет. Другого человека зажало, его вытаскивали с помощью специального инструмента, говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове автомобиль на большой скорости наехал на "островок безопасности", серьезные травмы получили три человека, в том числе 9-летний мальчик.